Как приготовить теплый салат с куриным филе и овощами: пошаговый рецепт

Мясо и овощи – отличное сочетание для полноценного и здорового ужина. И мы подготовили для вас очередной простой рецепт сытного салата. Не пугайтесь большого количества ингредиентов, почти все они у вас дома, а остальные можно докупить в ближайшем магазине.

Диетолог Надежда Пахирко говорит по собственному опыту, что во время похудения самое трудное время – это ужин. Когда родные за столом едят вашу любимую еду, а вы рядом должны обходиться пресным диетическим блюдом. Но это легко можно исправить. Даже и на диете можно питаться вкусно и разнообразно. Главное – готовить правильно и из правильных продуктов.

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Надежда Пахирко поделилась рецептом оригинального ужина для тех, кто худеет. Специалист уверяет, этот теплый салат понравится всей семье.

Теплый салат с филе и овощами

Ингредиенты:

Филе курицы – 160 граммов;

Перец красный сладкий – 250 граммов;

Фасоль стручковая – 200 граммов;

Кунжут – 5 граммов;

Листья салата айсберг – 150 граммов;

Оливковое масло – 30 миллилитров.

Способ приготовления:

Поставьте варить куриное филе до полной готовности, а тем временем подготовьте остальные овощи. Разрежьте перец пополам, очистите от семян и запеките в духовке. Фасоль отварите в течение двух минут. Отваренную курицу и перец порежьте узкими полосками. Смешайте все ингредиенты, посолите, добавьте паприку и заправьте маслом, а при подаче посыпьте кунжутом.

Приятного аппетита!

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Теплый мясной салат / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Мы уже не раз говорили, что во время похудения самое время - это ужин. Когда близкие за столом едят вкусную жирную жареную пищу, а вы рядом со скудным диетическим блюдом.

Как правило, вечером хочется отдохнуть, расслабиться после работы, съесть чего-нибудь вкусненького. Здесь и происходят чаще всего срывы. Потому что пресная и безвкусная ужин не выдерживает конкуренции со свиными котлетами и жареной картошкой.

Все вы знаете мой секрет успеха - это разнообразие вкусных рецептов в меню для похудения. Именно поэтому я храню свой вес уже более 3 лет. При этом ужинаю и пиццей, и блинами, а также домашними булочками с корицей. Чтобы не быть голословной, дарю вам рецепт вкусной оригинальной ужина. Попробуйте приготовить этот салат и убедитесь, что и вам понравится и, возможно, ваши близкие согласятся присоединиться к вам.

Теплый салат с филе и овощами

КБЖУ на 100 граммов: 75/6/4/3

ингредиенты:

Филе курицы - 160 г;

Перец красный сладкий - 250 г;

Фасоль стручковая - 200 г;

Кунжут - 5 г;

Листья салата айсберг - 150 граммов;

Оливковое масло - 30 миллилитров.

готовим:

Перец очистить от семян, разрезать на половинки, запечь в духовке.

Фасоль отварить в течение двух минут.

Отварную курицу порезать узкими полосками, перец также порезать узкими полосками.

Смешать все ингредиенты, посолить, добавить паприку, заправить маслом, посыпать кунжутом.