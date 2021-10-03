Как приготовить теплый салат с куриным филе и овощами: пошаговый рецепт
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Мясо и овощи – отличное сочетание для полноценного и здорового ужина. И мы подготовили для вас очередной простой рецепт сытного салата. Не пугайтесь большого количества ингредиентов, почти все они у вас дома, а остальные можно докупить в ближайшем магазине.
Диетолог Надежда Пахирко говорит по собственному опыту, что во время похудения самое трудное время – это ужин. Когда родные за столом едят вашу любимую еду, а вы рядом должны обходиться пресным диетическим блюдом. Но это легко можно исправить. Даже и на диете можно питаться вкусно и разнообразно. Главное – готовить правильно и из правильных продуктов.
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Надежда Пахирко поделилась рецептом оригинального ужина для тех, кто худеет. Специалист уверяет, этот теплый салат понравится всей семье.
Теплый салат с филе и овощами
Ингредиенты:
- Филе курицы – 160 граммов;
- Перец красный сладкий – 250 граммов;
- Фасоль стручковая – 200 граммов;
- Кунжут – 5 граммов;
- Листья салата айсберг – 150 граммов;
- Оливковое масло – 30 миллилитров.
Способ приготовления:
- Поставьте варить куриное филе до полной готовности, а тем временем подготовьте остальные овощи.
- Разрежьте перец пополам, очистите от семян и запеките в духовке.
- Фасоль отварите в течение двух минут.
- Отваренную курицу и перец порежьте узкими полосками.
- Смешайте все ингредиенты, посолите, добавьте паприку и заправьте маслом, а при подаче посыпьте кунжутом.
Приятного аппетита!
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Теплый мясной салат / Фото instagram
Текст публикации Надежды Пахирко:
Мы уже не раз говорили, что во время похудения самое время - это ужин. Когда близкие за столом едят вкусную жирную жареную пищу, а вы рядом со скудным диетическим блюдом.
Как правило, вечером хочется отдохнуть, расслабиться после работы, съесть чего-нибудь вкусненького. Здесь и происходят чаще всего срывы. Потому что пресная и безвкусная ужин не выдерживает конкуренции со свиными котлетами и жареной картошкой.
Все вы знаете мой секрет успеха - это разнообразие вкусных рецептов в меню для похудения. Именно поэтому я храню свой вес уже более 3 лет. При этом ужинаю и пиццей, и блинами, а также домашними булочками с корицей. Чтобы не быть голословной, дарю вам рецепт вкусной оригинальной ужина. Попробуйте приготовить этот салат и убедитесь, что и вам понравится и, возможно, ваши близкие согласятся присоединиться к вам.
Теплый салат с филе и овощами
КБЖУ на 100 граммов: 75/6/4/3
ингредиенты:
Филе курицы - 160 г;
Перец красный сладкий - 250 г;
Фасоль стручковая - 200 г;
Кунжут - 5 г;
Листья салата айсберг - 150 граммов;
Оливковое масло - 30 миллилитров.
готовим:
Перец очистить от семян, разрезать на половинки, запечь в духовке.
Фасоль отварить в течение двух минут.
Отварную курицу порезать узкими полосками, перец также порезать узкими полосками.
Смешать все ингредиенты, посолить, добавить паприку, заправить маслом, посыпать кунжутом.