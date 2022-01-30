Хрустящие сырные палочки: приготовьте дома вкусную закуску на все случаи жизни

30 января 2022 , 15:31
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Источник:

инстаграм фуд-блогера Леры

Снова и не подозреваете, чем вкусненьким порадовать и себя, и родных в эти выходные. Попробуйте приготовить дома хрустящие сырные палочки. Подкидываем вам простой рецепт.

Кажется, сырные палочки – закуска на все случаи жизни. Они идеально подойдут для полноценного перекуса, будут отличным дополнением к основному блюду, станут теми вкусностями, которым можно насладиться под любимый фильм или сериал, а еще – под бокал хмельного.

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Так что сохраняйте рецепт, на который вы потратите минимум времени, а от результата будете ошеломлены.

Сырные палочки с ягодным соусом: пошаговый рецепт

Ингредиенты на 8 штук:

  • 200 граммов сыра моцарелла;
  • 30 граммов муки;
  • 2 яйца;
  • 100 граммов кукурузных хлопьев без сахара;
  • масло для жарки;
  • 150 грамм любимых ягод;
  • подсластитель – по вашему вкусу;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 10 граммов кукурузного крахмала.

Способ приготовления:

  1. Сыр нарежьте брусочками, а дальше – панировка. Для этого обваляйте каждый кусочек в муке, во взбитом яйце, снова в муке, снова в яйце, далее – в измельченных кукурузных хлопьях, после чего снова в яйце и в хлопьях.
  2. Выложите на тарелку или доску и отправьте на час в морозилку.
  3. После этого можно запекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут.
  4. Тем временем приготовьте соус. Для этого ягоды взбейте блендером, добавьте подсластитель, лимонный сок, крахмал кукурузный и снова хорошо перемешайте.
  5. Варите на среднем огне, пока масса не загустеет и даете остыть.

Приятного аппетита!

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Текст публикации фуд-блогерки Леры:

Сырные палочки с ягодным соусом.

Ингредиенты (на 8 шт.):

Для творожных палочек:
200 г творога (у меня моцарелла)
30 г муки
2 яйца
100 г кукурузных хлопьев без сахара
масло для жарки

Для ягодного соуса:
150 г любых ягод (у меня замороженная малина)
подсластитель по вкусу
1 ст. лимонного сока
10 г кукурузного крахмала

Готовим:

Сырные палочки:
Сыр нарезаем любой удобной формы (у меня брусочками) и надежно панируем, чтобы творог не выплыл: обваливаем в муке, во взбитом вилкой яйце, снова в муке, снова в яйце, теперь в измельченных кукурузных хлопьях, снова в яйце и снова в хлопьях!
Выкладываем на любую ровную поверхность и убираем в морозилку как минимум на 1 час. После этого запекаем в разогретой до 200 градусов духовке ~15 минут или жарим во фритюре до золотистого цвета (3-4 минуты). После жарки во фритюре – творожные палочки обязательно перекладывайте на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир

Ягодный соус:
Ягоды пробиваем блендером (замороженные можно даже не размораживать), добавляем подсластитель, лимонный сок, крахмал кукурузный и перемешиваем. Варим на среднем огне до загустения и даем остыть.

Автор: Назарій Сорока