Как хорошо украсить торт летними ягодами: идеи в фото

Завершающий этап в выпечке праздничного торта – его декор. И всегда возникает вопрос, как добавить изюминки десерту.

Сезонные фрукты уже радуют своими сладкими плодами, поэтому мы решили поделиться интересными идеями, как украсить торт ягодами и совместить летнюю свежесть и сладкий бисквит.

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Как хорошо украсить торт фруктами

Клубника, вишни, малина и голубика прекрасно подойдут для украшения торта. Вы можете также добавить сладкие макароны, шоколадные батончики или печенье. Изюминкой вашего десерта станут декорации из крема, которые можно сделать с помощью кондитерского пистолета. Делимся идеями в фото, как красиво совместить эти продукты.

Прекрасное украшение из киви, апельсинов, клубники и вишни. Добавьте шоколадные потоки и летний торт готов.



Фруктовая сладость с шоколадом / Фото Pinterest

Украсьте края по кругу яркими фруктами.



Фруктовый круг из летних фруктов / Фото Cupcake

Клубника, голубика и ароматные веточки мяты в сочетании с белым кремом выглядят просто невероятно.



Декор из крема, клубники и голубики / Фото Pinterest

А этот вафельный стаканчик, переполнен малиной, стал очень минималистичным и стильным украшением.

Хорошая компания и коктейль изидеальное сочетание для удачно проведенного времени.



Сладкая малинка вместо мороженого / Фото Pinterest

Бизе под цвет крема, шоколадные потоки и вишня – это сделает ваш торт праздничным.



Стильный тортик с безе / Фото Pinterest

Эти фиолетовые оттенки просто завораживают: голубика, ежевика и макароны.



Стильное сочетание цветов / Фото Pinterest

Украсить торт можно шоколадным печеньем. Добавьте свежие летние ягоды и наслаждайтесь.



Печенье и фрукты – прекрасное сочетание / Фото Pinterest

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Если вы ценитель минимализма, тогда этот дизайн вам точно понравится. Голубика и ежевика на белом фоне.



Голубика с белым кремом – минималистичный дизайн / Фото Pinterest

А этот шоколадный красавчик станет изюминкой вашего праздника. Из сладких батончиков создали "тарелку" для фруктов.



Шоколадные батончики с ягодами / Фото Pinterest