Как хорошо украсить торт летними ягодами: идеи в фото
Источник:24 канал
Завершающий этап в выпечке праздничного торта – его декор. И всегда возникает вопрос, как добавить изюминки десерту.
Сезонные фрукты уже радуют своими сладкими плодами, поэтому мы решили поделиться интересными идеями, как украсить торт ягодами и совместить летнюю свежесть и сладкий бисквит.
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Как хорошо украсить торт фруктами
Клубника, вишни, малина и голубика прекрасно подойдут для украшения торта. Вы можете также добавить сладкие макароны, шоколадные батончики или печенье. Изюминкой вашего десерта станут декорации из крема, которые можно сделать с помощью кондитерского пистолета. Делимся идеями в фото, как красиво совместить эти продукты.
Прекрасное украшение из киви, апельсинов, клубники и вишни. Добавьте шоколадные потоки и летний торт готов.
Фруктовая сладость с шоколадом / Фото Pinterest
Украсьте края по кругу яркими фруктами.
Фруктовый круг из летних фруктов / Фото Cupcake
Клубника, голубика и ароматные веточки мяты в сочетании с белым кремом выглядят просто невероятно.
Декор из крема, клубники и голубики / Фото Pinterest
А этот вафельный стаканчик, переполнен малиной, стал очень минималистичным и стильным украшением.
Сладкая малинка вместо мороженого / Фото Pinterest
Бизе под цвет крема, шоколадные потоки и вишня – это сделает ваш торт праздничным.
Стильный тортик с безе / Фото Pinterest
Эти фиолетовые оттенки просто завораживают: голубика, ежевика и макароны.
Стильное сочетание цветов / Фото Pinterest
Украсить торт можно шоколадным печеньем. Добавьте свежие летние ягоды и наслаждайтесь.
Печенье и фрукты – прекрасное сочетание / Фото Pinterest
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Если вы ценитель минимализма, тогда этот дизайн вам точно понравится. Голубика и ежевика на белом фоне.
Голубика с белым кремом – минималистичный дизайн / Фото Pinterest
А этот шоколадный красавчик станет изюминкой вашего праздника. Из сладких батончиков создали "тарелку" для фруктов.
Шоколадные батончики с ягодами / Фото Pinterest