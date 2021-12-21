Готовимся к послепраздничным тренировкам: как научиться подтягиваться новичку

После рождественских праздников почти у всех появляется непреодолимое желание восстановить походы в тренажерный зал, или только начать заниматься спортом, чтобы привести свое тело в форму. Так что предлагаем играть на опережение.

Так, поскольку подтягивание – одно из основных упражнений, то самое время научиться его выполнять, чтобы потом не терять время и сразу приступить к занятиям. Актуальна эта информация не только для новичков, которые планируют записаться в фитнес-клуб или начать заниматься дома, но и опытные спортсмены смогут освежить свои навыки.

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Принимая во внимание то, что в подтягивании активно задействована мускулатура всей верхней части тела (спины, плеч, рук и корпуса), то начинающим атлетам следует развивать эти зоны регулярными силовыми тренировками. Подойдут разные упражнения на спину со штангой и гантелями (например, сословная тяга, тяга в наклоне, тяга верхнего блока к груди сидя).

При выполнении упражнений помните об умеренном весе и стабильном темпе.

Тогда, выполняя упражнение на турнике, в первую очередь необходимо начать чувствовать, как в работу включаются широкие мышцы спины. Иначе вы будете подтягиваться только силой рук, без привлечения спины.

На начальных этапах внизу турника можно натягивать эластичный жгут, который будет выталкивать вас вверх.

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Текст публикации Smidyuk Academy:

Как научиться подтягиваться новичку

Необходимо начать ощущать вовлечение широчайших мышц спины в работу. Иначе вы столкнетесь с тем, что выработается привычка тянуть тело вверх силой мышц рук. Поскольку в этом упражнении активно задействована мускулатура всей верхней части тела (спины, плеч, рук и корпуса), то начинающим атлетам следует развивать эти зоны с помощью регулярных силовых тренировок. Подойдут разные упражнения на спину со штангой и гантелями (например, сословная тяга, тяга в наклоне, тяга верхнего блока к груди сидя). Но помним об умеренном весе и стабильном темпе.

А еще на начальных этапах внизу турника можно натягивать эластичный жгут, который вытолкнет вас вверх.