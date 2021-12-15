Готовим елочные кексы, которые превзойдут все новогодние десерты на праздничном столе: видеоурок
Источник:Just a Taste
Кексы в форме елки найдут своих ценителей, как и рождественские кексы. Для создания новогоднего дерева из кексов требуется всего несколько ингредиентов, а выглядят они очень эффектно.
Просто представьте себе целый лес этих съедобных деревьев на вашем праздничном столе. Рассказываем, как приготовить такие елки в нашем материале.
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Рецепт елочных кексов
Что понадобится:
- 6 шоколадных или ванильных кексов;
- 3 стакана домашней или купленной в магазине ванильной глазури;
- 2 столовые ложки зеленого пищевого красителя;
- 6 сахарных рожков для мороженого;
- съедобные серебряные шарики;
- сахарная пудра.
Из оборудования следует иметь кондитерский мешок с насадкой в виде звездочки.В предпраздничное время хочется посмотреть атмосферную ленту, которая добавит магии в повседневную жизнь. С OLL.TV организовать семейный киновечер просто! Оформите подписку на сервис за 1 гривну, наслаждайтесь сотнями фильмов в хорошем качестве и получите возможность выиграть телевизор.
Рецепт елочного десерта: видео
Приготовление
Отрежьте верхушки кексов, чтобы создать ровную поверхность. Нанесите небольшую часть белой глазури на кексы, чтобы создать основание, на которое можно прикрепить сахарное дерево.
Добавьте пищевой краситель к остальной глазури, чтобы получить желаемый зеленый цвет. Нанесите тонкий слой глазури на наружную часть сахарного конуса.
Переложите оставшуюся глазурь в кондитерский мешок, оснащенный насадкой в форме звезды. Положите сахарные рожки на кексы, а затем добавьте листья на деревья. Украсьте съедобными серебряными шариками и посыпьте сахарной пудрой.Обратите внимание! Сахарные рожки можно украсить и хранить отдельно в течение 1 дня в герметичной емкости в холодильнике.