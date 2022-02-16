Готовим чай из имбиря и куркумы: два рецепта витаминных и очень вкусных горячих напитков

Горячие и полезные чаи из имбиря и куркумы отлично согревают зимой. Приготовьте эти два вкусных напитка и получите витаминную дозу против любых болезней.

Имбирь и куркума – это не только природные ингредиенты, известные своим интенсивным вкусом, но и натуральное лекарство с противовоспалительными свойствами. Рассказываем, как приготовить из них вкусные чаи.

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Имбирный чай

Что вам понадобится:

пол литра воды;

1 средний корень имбиря;

1 столовая ложка меда;

лимон по своему вкусу.

Приготовление

Вскипятите воду в кастрюле. Очистите имбирь и нарежьте его тонкими ломтиками. Добавьте имбирь в кипящую воду, накройте крышкой и оставьте на медленном огне примерно 20 минут.

Оставьте чуть-чуть остыть, процедите. Добавьте лимон и мед. Приятного аппетита!



Имбирный чай с лимоном / Фото 5-Minute Crafts

Чай с куркумой

Что вам понадобится:

пол литра воды;

10 граммов свежей куркумы натертой на терке;

1 столовая ложка меда по своему вкусу.

Приготовление

Вскипятите воду и затем добавьте туда куркуму. Накройте крышкой и готовьте 5 минут на медленном огне. Оставьте остыть, процедите. Добавьте мед и подавайте.



Чай из куркумы / Фото Dreamstime

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