Гениальные разработки: 9 компьютерных мышек, которые поражают своим дизайном
Источник:24 канал
В большинстве своем компьютерные мыши имеют одинаковую форму и отличаются друг от друга лишь цветом. Но разработчикам все-таки удалось перевернуть наше представление об этих "сереньких" гаджетах.
Современные технологии постоянно расширяют возможности для промышленного дизайна. Вы только посмотрите на этих красавиц!
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Оригинальные дизайны компьютерных мышей
Трудно поверить, что компьютерная мышь может выглядеть так. Эта модель прекрасно подойдет для путешествия. Для того, чтобы полоса превратилась в функциональную мышку, нужно правильно ее сложить.
Компактная мышь для путешествий / Фото Pinterest
Эта мышь очень тонкая и удобная. Ее нестандартная широкая форма создана для того, чтобы ваша ладонь была полностью расслаблена во время работы.
Стильный дизайн мыши / Фото Sudonull
Уникальная мышь для людей с инвалидностью. Она имеет необычную форму и предназначена для ноги. Большой палец отвечает за левую кнопку мыши, а другой – за правую.
Мышь для людей с инвалидностью / Фото PinterestХотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.
Эта мышь – настоящая находка для вебдизайнеров. Она имеет специальные датчики, которые отслеживают положение в пространстве, поэтому ее можно смело применять в работе с проектами.
Настоящая находка для вебдизайнеров / Фото Pinterest
Необычная форма мыши / Фото Pinterest
Любители оригинальных дизайнов точно положительно оценят такую модель. Креативная, удобная и стильная: эта мышь – произведение современного искусства.
Креативный дизайн компьютерной мыши / Фото Pinterest
Мышь в форме хоккейной шайбы. Она не похвастается компактностью, но имеет много других преимуществ. Среди них – оригинальная форма и встроенная память от 4 до 8 гигабайт.
Мышь в форме шайбы / Фото Pinterest
Эта модель для настоящих ценителей дерева. Если вам надоел пластик или вы выступаете "за" сознательное потребление, это идеальная мышь. Она безопасна для окружающей среды и покрыта куском с натурального дерева.
Стильная деревянная модель / Фото 11 tech
Надувная мышь. Эта идея пока только в разработке, но уже впечатляет. Девайс прекрасно подойдет для долгой дороги. Электронная часть мыши скрыта в небольшой гибкой плате, а само "тело" – это мягкий пластик. Перед работой нужно открыть клапан и надуть мышь.
Эту мышь придумал настоящий гений / Фото Pinterest
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Эта разработка точно из будущего: мышь, для пользования которой не нужны руки, поскольку управление осуществляется с помощью глазного яблока. Это происходит по принципу контактной линзы: в глаза вставляется линза, пронизанная датчиками, которые отслеживают положение курсора. Идея была создана для людей с инвалидностью.
Мышь, которой можно управлять с помощью глаз / Фото Pinterest