Когда любишь свою работу: 16 эталонных результатов – фото
Чтобы выполнять свою работу идеально, нужно, прежде всего, ее любить. Знания и опыт, умноженные на любовь, дают превосходный результат. Убедитесь в этом прямо сейчас.
Источник:Figyelj
Полюбуйтесь с нами удивительно практичными решениями, которые являются просто усовершенствованными версиями обычных бытовых вещей.
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1. Кресла в аэропорту, которые настолько удобны, что каждый смог бы в любое время зарядить свой смартфон
Фото izismile
2. Двери в общественный туалет, которые можно открыть ногой
Фото qallwdall
3. Лавка с выдвижным столиком
Фото board.postjung
4. Очень удобное ведро
Фото reddit
5. Зарядное устройство для тех, кто не может выпустить из рук телефон
Фото pinterest
6. Стулья с удобным углублением для сумок
Фото pressa
7. Гениальное изобретение!
Фото 2dayifound
8. Стол со специальными углублениями, благодаря которым разлитые напитки не попадут на ваш телефон
Фото izismile
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9. Кнопки в лифте, которые можно нажимать ногой
Фото pinterest
10. Креативное решение для примерочной комнаты
Фото reddit
11. Для удобной коммуникации с официантом
Фото brightside-arabic
12. Благодаря такому решению многие смогли избежать неприятных ситуаций
Фото twitter
13. С такой посудой кофе-брейки перешли на новый уровень
Фото reddit
14. Классный способ "забронировать" парковочное место
Фото pinterest
15. Охлаждающая полоса со снегом на барной стойке
Фото frips
16. Панель с подогревом за зеркалом (помогает избежать пары на зеркале во время принятия душа)
Фото segnorasque
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