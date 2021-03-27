Мальчишник – это событие, которое будущий жених хочет отпраздновать с большим размахом, приключениями и шумной компанией. Для того чтобы праздник прошел на "ура" нужно заранее подготовиться к нему.

Мы вам в этом поможем, ведь подготовили лучшие идеи для проведения мальчишника. Будьте уверены, праздник удастся.

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Как выбрать место для проведения мальчишника

Для того чтобы выбрать лучшее место для мальчишника, нужно учитывать несколько факторов:

количество приглашенных гостей, бюджет, погодные условия, вкусовые и алкогольные предпочтения друзей, пожелания будущего жениха по празднованию, пожелания друзей по празднованию.

Перед тем, как выбрать место для вечеринки учитывайте ряд факторов / Фото Nevesty

Где отпраздновать мальчишник

Если вы не знаете, где именно хотите провести вечеринку, а ваши друзья до сих пор колеблются в сомнениях, выберите вариант из нашего списка:

сауна, бар, бильярд, концерт, ресторан, кальянная, караоке, поездка в другой город или страну, санаторий или отель за городом, стриптиз-бар, клуб, на природе, спортивная вечеринка с различными играми (пейнтбол, картинг, боулинг и т. д.), дома, арендованный коттедж, дом или квартира.

Подойдите к выбору места для празднования тщательно / Фото Wedowowevents

Каждое место для проведения мальчишника особое и уникальное. Поэтому вы сами должны понимать свои возможности, анализировать собственные желания и желания друзей. Только после этого выбирайте то заведение, которое точно подходят. Заметьте, что независимо от того, это стриптиз-клуб или загородный коттедж, каждое место имеет свои плюсы и минусы. Учтите их и тогда ваша вечеринка будет идеальной.