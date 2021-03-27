15 идей, где провести мальчишник
Мальчишник – это событие, которое будущий жених хочет отпраздновать с большим размахом, приключениями и шумной компанией. Для того чтобы праздник прошел на "ура" нужно заранее подготовиться к нему.
Источник:24 канал
Мы вам в этом поможем, ведь подготовили лучшие идеи для проведения мальчишника. Будьте уверены, праздник удастся.
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Как выбрать место для проведения мальчишника
Для того чтобы выбрать лучшее место для мальчишника, нужно учитывать несколько факторов:
- количество приглашенных гостей,
- бюджет,
- погодные условия,
- вкусовые и алкогольные предпочтения друзей,
- пожелания будущего жениха по празднованию,
- пожелания друзей по празднованию.
Перед тем, как выбрать место для вечеринки учитывайте ряд факторов / Фото Nevesty
Где отпраздновать мальчишник
Если вы не знаете, где именно хотите провести вечеринку, а ваши друзья до сих пор колеблются в сомнениях, выберите вариант из нашего списка:
- сауна,
- бар,
- бильярд,
- концерт,
- ресторан,
- кальянная,
- караоке,
- поездка в другой город или страну,
- санаторий или отель за городом,
- стриптиз-бар,
- клуб,
- на природе,
- спортивная вечеринка с различными играми (пейнтбол, картинг, боулинг и т. д.),
- дома,
- арендованный коттедж, дом или квартира.
Подойдите к выбору места для празднования тщательно / Фото Wedowowevents
Каждое место для проведения мальчишника особое и уникальное. Поэтому вы сами должны понимать свои возможности, анализировать собственные желания и желания друзей. Только после этого выбирайте то заведение, которое точно подходят. Заметьте, что независимо от того, это стриптиз-клуб или загородный коттедж, каждое место имеет свои плюсы и минусы. Учтите их и тогда ваша вечеринка будет идеальной.
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