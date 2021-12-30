"Гарри Поттер 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине
Источник:OLL.TV
У фанатов Гарри Поттера еще один повод ждать Нового года: в первый день 2022-го состоится премьера спецепизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс". Это нельзя упустить!
Сложно поверить, что прошло 20 лет с тех пор, как на большие экраны вышел первый фильм о Гарри Поттере. Тогда весь мир познакомился с маленьким волшебником, которому удалось выжить после нападения черного колдуна. На протяжении следующих частей кинофраншизы зрители с восторгом наблюдали за приключениями магов и магглов.
Даже после выхода финальной части поклонники "поттерианы" горячо надеялись на продолжение любимой истории. Отметим, что спецепизод не покажет новые приключения Гарри Поттера и его друзей. Однако он вполне погрузит в любимую киновселенную, так что ностальгия гарантирована! Украинцы увидят спецвыпуск легендарной франшизы одновременно со всем миром. Согласитесь, что более волшебный подарок на Новый год не придумать!
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Где смотреть "Гарри Поттер 20 лет спустя…" в Украине
Спецэпизод, посвященный юбилею саги, выйдет в Украине 1 января 2022 года. Посмотреть премьеру легально можно будет в Амедиатеке на OLL.TV.
"Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс": трейлер
Кроме этого, на сервисе появятся и все части "Гарри Поттера", просмотр которых является неотъемлемым атрибутом новогодне-рождественских праздников:
- Гарри Поттер и философский камень.
- Гарри Поттер и тайная комната.
- Гарри Поттер и узник Азкабана.
- Гарри Поттер и Кубок огня.
- Гарри Поттер и Орден Феникса.
- Гарри Поттер и Принц-полукровка.
- Гарри Поттер и Дары Смерти: 1, 2.
Что будет в спецепизоде легендарной франшизы
Кадр из фильма / Фото HBO Max
Зрители увидят долгожданное воссоединение главных персонажей "поттерианы", а также услышат увлекательные истории от создателей фильмов.
И это еще не все! В фильме покажут интервью, которые раньше нигде не публиковались. В них актеры вспомнят яркие моменты со съемок. Зрители также узнают, как все начиналось для любимых актеров и влияет ли на их жизнь франшиза до сих пор.
"Мы семья. И всегда будем частью жизни друг друга", – убежден Руперт Гринт.
Актеры о воссоединении на съемочной площадке
Новый эпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" соберет вместе любимых актеров всех восьми фильмов.
Главные герои фильма ждали воссоединения на экранах не меньше, чем их фанаты. Ведь Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон буквально вместе выросли, работали бок о бок на протяжении 10 лет. И вот впервые за долгие годы они снова окажутся в стенах родной магической школы.
"Вроде бы мы и не расставались! – подчеркнула Эмма Уотсон, встретившись с ребятами на съемках нового проекта. – И в то же время прошла вечность".
Теплые воспоминания актеров / Фото HBO Max
"Меня пугала мысль, что самое важное в нашей жизни уже позади, – признался Дэниел Рэдклифф. – Но я был так рад увидеть всех снова, что понял – я ошибался!"
По словам Тома Ашейма, президента киностудии Warner Bros, "Гарри Поттер 20 лет спустя…" – это дань уважения всем, кого коснулась кинофраншиза: от съемочной группы до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух волшебного мира".Смотрите спецепизод о Мальчике, который выжил, на сервисе OLL.TV с 1 января. Регистрируйтесь на платформе и одновременно получите возможность выиграть телевизор . Нужно только оформить подписку за 1 гривну или купить любой другой пакет и ждать результатов. Призы разыгрывают каждый день!