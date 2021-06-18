Инстаграмний праздник дома: как создать фотозону своими руками – идеи в фото

Домашние празднования всегда ценны, ведь атмосфера там очень уютная. Красивые декорации или фотозоны только придадут вашему событию особого праздничного настроения.

Когда вы планируете день рождения дома, рекомендуем обустроить стильную фотозону. Декорации можно арендовать, однако это будут дополнительные расходы для вас. Или же можно собственноручно создать фотозону! Идеи 24 подобрали оригинальные примеры, когда такие уголки стали изюминкой праздника.

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9 идей для фотозоны своими руками

Чтобы создать угол для фото, вам понадобится стенд, несколько роз и немного зелени (прекрасно подойдут листья эвкалипта). Вы можете приобрести искусственные растения и использовать их повторно, или возьмите живые цветы.



Минималистичная фотозона / Фото Pinterest



Стенд и цветы помогут украсить дом / Фото Pinterest

Добавьте фатина или иной ткани, и ваша фотозона приобретет новую форму.



С отрезком ткани можно экспериментировать / Фото Pinterest

Для такой фотозоны вам понадобится бумага, нитки и веревка, которая будет служить основой. Вырежьте много кружочков, закрепите на нитке, а ее соедините с основанием, и ваша фотозона – готова.



Стильная фотозона из бумаги / Фото Pinterest



Яркий градиент и шарики придадут изюминки / Фото Pinterest

А этот вариант требует немного больше затрат как денежных, так и временных, но результат вас точно приятно удивит. Вам понадобится полупрозрачная ткань, стенд, гирлянда и, по желанию, цветочные декорации.

Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.



Стильная фотозона с гирляндой / Фото Pinterest

Фотозона из деревянных поддонов может выглядеть очень стильно и оригинально. Добавьте гирлянды, цветы и зелень, повесьте фото и удивите своих друзей.



Деревянные поддоны и цветы – прекрасная фотозона / Фото Pinterest



Можно добавить блеска и фото / Фото Pinterest

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Фотозона с шариками – это замечательная идея. Все потому, что ее сможет обустроить каждый! Для этого вам нужно приобрести много шариков и приложить немного усилий. На стенд повесьте ткань, украсьте одну сторону шариками и никто не поверит, что вы создали ее самостоятельно.



Эта фотозона будто создана профессиональными декораторами / Фото Pinterest

Создать праздничную зону можно с помощью фото. Выберите лучшие кадры, распечатайте и повесьте на нитку. Вы можете также добавить праздничного блеска с помощью гирлянд.



Используйте фотографии для декораций / Фото Pinterest



Вы можете использовать стенд как основу и добавить цветов / Фото Pinterest

Если у вас есть немного времени, приобретите блестящий картон и создайте яркую звездную фотозону. Или же можете поискать в специальных лавочках уже готовые фигурки и просто нанизать их на нитку.



Блестящие звезды на черном полотне – идеальный фон / Фото Pinterest

И напоследок еще одна фотозона, для которой нужно немного поработать ножницами. Цветочный фон можно воплотить в нескольких цветах и ​​создать градиент.



Цветочную зону для фото можно сделать из бумаги / Фото Pinterest