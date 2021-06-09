Фото, которые вам придется посмотреть дважды, чтобы понять, что на них происходит

Иногда, когда мы рассматриваем определенные образы, нашему мозгу требуется немного больше времени, чем обычно. Это связано с тем, что увиденное трудно воспринять и понять.
В нашей подборке уникальные фото, увидев которые вы не сразу поймете, что именно на них изображено. Лишь протерев глаза и немного поразмыслив вы догадаетесь, почему все выглядело так или иначе.
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1. Эти облака вызывают страх и восторг одновременно!
Фото reddit
2. Контраст станции метро поражает!
Фото reddit
3. Одинокое прямоугольное облако неожиданно удачно дополняет пейзаж
Фото dnevnik
4. Идеальный купол из воды
Фото incrivelОставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica.
5. От этих облаков не хочется отводить взгляд
Фото ba-bamail
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6. Тень от лестницы создает новую лестницу
Фото ameblo
7. "Яйцо, которое снесла моя курица вам ничего не напоминает?"
Фото fatosreversos
8. Вид здания идеально слился с формой шара
Фото pholder
9. На первый взгляд кажется, что эта стена движется
Фото ba-bamail
10. Под определенным углом дом выглядит так, словно это съемочная площадка
Фото incrivel