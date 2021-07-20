Фен – не только для волос: 7 необычных способов применения знакомого прибора

Ни одна женщина не может обойтись без фена, ведь сушить и укладывать волосы с ним, безусловно, удобнее. Однако не все знают, что у этого бьюти-прибора гораздо больше вариантов весьма эффективного применения в быту.

Сегодня мы поделимся с вами нетрадиционными способами использования фена. Ловите свежие советы и пользуйтесь на здоровье!

Читайте также Некислое лето с Soplica: рецепты освежающих коктейлей и розыгрыш призов от украинских блогеров

Удалить жвачку с одежды

Прилипшую к одежде жвачку можно удалить очень быстро. Разогрейте ее феном и очистите загрязненное место бумажным полотенцем. Разогревать ее и очищать до тех пор, пока вся жвачка не сойдет с одежды.



Фото reddit

Снять пластырь

Снятие пластыря действительно может причинить сильную боль. Подержите пластырь под струей горячего фена, после чего его снимите. Все, готово и совершенно безболезненно.



Фото reddit

Погладить рубашку без утюга

Что делать, если рубашка помята, а утюга нет под рукой? Пригодится фен! Сбрызните рубашку водой из пульверизатора и "прогладьте" феном. Неидеально, но хорошо и аккуратно!



Фото reddit

Быстрый метод высушить носки

Быстро стирайте грязные носки, надевайте на фен и сушите! Теплый воздух быстро справится с заданием. Но будьте осторожны, не сожгите фен или носки.



Фото reddit

Удалить воск с мебели

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

В первую очередь необходимо аккуратно снять излишки воска, например с помощью пластиковой карты или поваренной лопатки. А остатки – нагреть феном. Воздух должен быть не слишком горячим. Когда воск расплавится, его следует удалить салфеткой.



Фото reddit

Почистить клавиатуру ноутбука

Все, что попадает под кнопки, может проникнуть и в "начинку", а это чревато серьезными неприятностями. Один из способов очистки – поставить ноутбук на ребро и продуть клавиатуру холодным воздухом.



Фото reddit

Удалить наклейки

Теплый воздух способно растопить слой клея, после чего наклейки с различных поверхностей удалятся гораздо проще.



Фото reddit