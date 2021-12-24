Доставка не понадобится: рецепт ленивых суши в стакане от Татьяны Литвиновой

Суши – культовое блюдо японской кухни, пленившее сердца миллионов людей. И, поверьте, ваши родные или гости будут поражены, если вы подадите их к новогоднему столу.

Основной недостаток роллов, суши или сашими заключается в том, что готовятся они совсем не быстро. Однако известная украинская кулинарная экспертка и судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова нашла выход – ленивые суши в стакане.

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Рецепт

Ингредиенты

рис для суши – 150 граммов;

авокадо – 1 штука;

сыр "Филадельфия" – 200 граммов;

красная рыба (горбуша);

красная икра – 100 граммов;

листья нори – 2 листа;

соус устричный – 1 столовая ложка;

соус соевый – 4 столовые ложки;

васаби – 0,5 чайной ложки;

кунжутное масло – 1 столовая ложка;

уксус рисовый – 2 или 3 столовых ложки;

сахар – 1 чайная ложка;

соль – 1 чайная ложка.

Приготовление

Филе красной рыбы нарежьте кубиками. Замаринуйте в устричном соусе и кунжутном масле. Очистите и нарежьте авокадо (также кубиками). Рис для суши хорошо промойте и сварите на небольшом огне. Обратите внимание, что рис не нужно помешивать, только тогда он получится рассыпчатым и вкусным. Подготовьте заправку: смешайте уксус, соль и сахар в кастрюле и поставьте на небольшой огонь. "Растопите" смесь до однородности. Смешайте рис с заправкой. Нори надо мелко нарезать кулинарными ножницами и выложить на дно стаканов. Теперь нужно выложить ингредиенты в удобный стакан: первый слой – рис, второй слой – рыба, третий – сыр "Филадельфия", четвертый – авокадо, пятый – нори, шестой – рис. Сверху выложите красную икру. Смешайте соевый соус с васаби. Вставьте трубочку внутрь, с помощью шприца влейте соус внутрь и уберите трубочку.

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Приятного тебе аппетита!

Рецепт ленивых суши от Татьяны Литвиновой: видео