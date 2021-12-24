Доставка не понадобится: рецепт ленивых суши в стакане от Татьяны Литвиновой

24 декабря 2021 , 19:07
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Источник:

ютуб-канал Татьяны Литвиновой

Суши – культовое блюдо японской кухни, пленившее сердца миллионов людей. И, поверьте, ваши родные или гости будут поражены, если вы подадите их к новогоднему столу.

Основной недостаток роллов, суши или сашими заключается в том, что готовятся они совсем не быстро. Однако известная украинская кулинарная экспертка и судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова нашла выход – ленивые суши в стакане.

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Рецепт

Ингредиенты

  • рис для суши – 150 граммов;
  • авокадо – 1 штука;
  • сыр "Филадельфия" – 200 граммов;
  • красная рыба (горбуша);
  • красная икра – 100 граммов;
  • листья нори – 2 листа;
  • соус устричный – 1 столовая ложка;
  • соус соевый – 4 столовые ложки;
  • васаби – 0,5 чайной ложки;
  • кунжутное масло – 1 столовая ложка;
  • уксус рисовый – 2 или 3 столовых ложки;
  • сахар – 1 чайная ложка;
  • соль – 1 чайная ложка.

Приготовление

  1. Филе красной рыбы нарежьте кубиками.
  2. Замаринуйте в устричном соусе и кунжутном масле.
  3. Очистите и нарежьте авокадо (также кубиками).
  4. Рис для суши хорошо промойте и сварите на небольшом огне. Обратите внимание, что рис не нужно помешивать, только тогда он получится рассыпчатым и вкусным.
  5. Подготовьте заправку: смешайте уксус, соль и сахар в кастрюле и поставьте на небольшой огонь.
  6. "Растопите" смесь до однородности.
  7. Смешайте рис с заправкой.
  8. Нори надо мелко нарезать кулинарными ножницами и выложить на дно стаканов.
  9. Теперь нужно выложить ингредиенты в удобный стакан: первый слой – рис, второй слой – рыба, третий – сыр "Филадельфия", четвертый – авокадо, пятый – нори, шестой – рис.
  10. Сверху выложите красную икру.
  11. Смешайте соевый соус с васаби.
  12. Вставьте трубочку внутрь, с помощью шприца влейте соус внутрь и уберите трубочку.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт ленивых суши от Татьяны Литвиновой: видео

 

Автор: Катерина Сердюк