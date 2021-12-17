Домашняя карбонара и не только: вкусные идеи блюд для уютных зимних вечеров

В зимние вечера так хочется чего-то теплого, вкусного и душистого. Предлагаем несколько легких рецептов, которые точно согреют вас зимой.

Поданные блюда можно есть не только в кругу родных, но и подавать на праздничный стол. Они ведь очень вкусны и удивят гостей на любом празднике.

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Грибная запеканка с курицей



Запеканка дома / Фото Unsplash

Ингредиенты:

500 граммов куриного филе;

300 граммов шампиньонов;

200 г сметаны 15 – 20% жирности;

150 г твердого сыра;

2 помидора;

1 столовая ложка масла

соль, перец.

Как приготовить

Нарежьте филе курицы соломкой и выложите одним слоем га смазанную маслом форму. Подсолите по своему вкусу и положите сверху порезанные кружочками помидоры. На них выложите нарезанные грибы, поперчите и посолите.

Перемешайте натертый творог со сметаной и накройте им запеканку. Готовить запеканку следует 30 – 40 минут в разогретой до 180 – 200 градусов духовке до готовности.

Карбонара по-домашнему



Домашняя паста / Фото Unsplash

Нужны следующие ингредиенты:

200 граммов спагетти;

5 столовых ложек оливкового масла;

100 граммов бекона;

100 г твердого сыра;

2 яйца;

соль, перец.

Приготовление:

Нарежьте бекон маленькими кусочками и натрите сыр на мелкой терке. Яйца хорошо взбейте вилкой, добавьте к ним половину сыра и несколько щепоток специй и перемешайте. Оставшийся сыр смешайте с перцем и временно отложите.

Вскипятите воду, добавьте 1 – 2 ложки оливкового масла и отварите пасту в состояние al dente. Параллельно разогрейте на сковороде 2-3 ложки оливкового масла и в течение нескольких минут поджарьте бекон. Дайте бекону немного остыть и на сковороду влейте яичную смесь.

Готовые спагетти отбросьте процедите и выложите на сковороду в соус и бекон. При подаче посыпьте перченым творогом.

Яблочный пирог



Яблочный пирог дома / Фото Unsplash

Ингредиенты:

320 граммов муки;

200 сливочного масла;

120 граммов сахара;

пол чайной ложки соли;

3 желтка;

2 столовые ложки сметаны;

1 килограмм яблок;

3 столовых ложки сахара;

1 столовая ложка муки.

Способ приготовления

Масло порежьте кубиками и смешайте с мукой до образования крошек. Лучше всего это делать руками. Добавьте сметану, желтки, сахар, соль. Замесите тесто и уложите его в холодильник на 40 минут.

Тем временем яблоки почистите и порежьте небольшими кубиками, смешайте с сахаром. Смесь высыпьте в кастрюлю или сковороду и тушите 0 минут. В конце яблоки перемешайте со столовой ложкой муки.

Разогрейте духовку до 180º, форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Разделите тесто на две части: одна побольше, другая поменьше.

Большую часть выложите в форму для выпечки, поколите тесто вилкой и поставьте на 8 минут в духовку. Оставшееся тесто раскатайте и вырежьте полоски. Затем в форму вылейте начинку, сверху положите полоски и выпекайте 30 минут. Готовый пирог следует посыпать сахарной пудрой.