Для неисправимых сладкоежек: что можно сделать из палочек для мороженого
Источник:24 канал
Если вы – настоящий ценитель мороженого, то выбрасываете уйму палочек, остающихся после любимого десерта. Мы подготовили подборку идей, как распорядиться этими палочками гораздо креативнее.
Оригинальная шкатулка, подставка под телефон или планшет, интересная игрушка – решать вам. Добавьте чуток фантазии – и вы с еще большим удовольствием будете смаковать мороженое на палочке.
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Что можно сделать из палочек для мороженого
Если деревянных палочек у вас много, можете создать оригинальную шкатулку для украшений и безделушек.
Шкатулку для украшений можно смастерить самостоятельно / Фото Pinterest
А эти мини-поддоны для чашек точно удивят ваших друзей.
Какие хорошие поддоны / Фото Pinterest
Такую стильную и яркую подставку для украшений можно создать с помощью нескольких деревянных кусочков и клея.
Стильная подставка для украшений / Фото Pinterest
С палочек от мороженого можно создать много интересных игрушек.
Сделайте цветные самолетики своими руками / Фото Pinterest
Какие милые крокодилы / Фото Pinterest
Фотоинструкция, которая поможет сделать такую машинку / Фото Pinterest
Какие красивые куколки из деревянных палочек / Фото Pinterest
Такую подставку для телефона создать очень легко и она точно вам понадобится в быту.
Какая яркая подставка для телефона / Фото Pinterest
Вы также можете сделать из палочек такую интересную игру-лабиринт для детей.
Игра-лабиринт с палочек и коробки / Фото Pinterest
А такие предметы точно понравятся малышам. Можно не только покрыть дерево красками, но и сделать пазлы.
Интересная идея пазлов для детей / Фото Pinterest
Оригинальные пазлы / Фото Pinterest
Подставка два в одном для ручек и телефона точно вам пригодится.
Эта подставка точно вам понадобится / Фото Pinterest
Какая милая подставка для ручек / Фото Pinterest
Такой интересный горшок – хороший повод всегда иметь дома живые цветы.
Горшок украшен палочками от мороженого / Фото Pinterest
Интересное ограждение для вазонов / Фото Pinterest
Рамка для фото – это замечательная идея для ненужных палочек из мороженого.
Цветная рамка для фото из палочек от мороженого / Фото Pinterest
Оригинальная рамка для детских фотографий / Фото Pinterest
Интересная идея с прищепками / Фото Pinterest
Интересные идеи для рамок / Фото Pinterest
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Можно смастерить кормушку для птиц и повесить во дворе.
Цветная кормушка для птиц / Фото Pinterest
Интересная идея для кормушки / Фото Pinterest
Вы можете раскрасить палочку, закрепить какой-то аксессуар на конце и получится креативная закладка.
Универсальные и простые закладки, которые можно создать дома / Фото Pinterest
Очень милые закладки / Фото Pinterest