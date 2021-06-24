Для неисправимых сладкоежек: что можно сделать из палочек для мороженого

Если вы – настоящий ценитель мороженого, то выбрасываете уйму палочек, остающихся после любимого десерта. Мы подготовили подборку идей, как распорядиться этими палочками гораздо креативнее.

Оригинальная шкатулка, подставка под телефон или планшет, интересная игрушка – решать вам. Добавьте чуток фантазии – и вы с еще большим удовольствием будете смаковать мороженое на палочке.

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Что можно сделать из палочек для мороженого

Если деревянных палочек у вас много, можете создать оригинальную шкатулку для украшений и безделушек.



Шкатулку для украшений можно смастерить самостоятельно / Фото Pinterest

А эти мини-поддоны для чашек точно удивят ваших друзей.



Какие хорошие поддоны / Фото Pinterest

Такую стильную и яркую подставку для украшений можно создать с помощью нескольких деревянных кусочков и клея.



Стильная подставка для украшений / Фото Pinterest

С палочек от мороженого можно создать много интересных игрушек.

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Сделайте цветные самолетики своими руками / Фото Pinterest



Какие милые крокодилы / Фото Pinterest



Фотоинструкция, которая поможет сделать такую ​​машинку / Фото Pinterest



Какие красивые куколки из деревянных палочек / Фото Pinterest

Такую подставку для телефона создать очень легко и она точно вам понадобится в быту.



Какая яркая подставка для телефона / Фото Pinterest

Вы также можете сделать из палочек такую ​​интересную игру-лабиринт для детей.



Игра-лабиринт с палочек и коробки / Фото Pinterest

А такие предметы точно понравятся малышам. Можно не только покрыть дерево красками, но и сделать пазлы.



Интересная идея пазлов для детей / Фото Pinterest



Оригинальные пазлы / Фото Pinterest

Подставка два в одном для ручек и телефона точно вам пригодится.



Эта подставка точно вам понадобится / Фото Pinterest



Какая милая подставка для ручек / Фото Pinterest

Такой интересный горшок – хороший повод всегда иметь дома живые цветы.



Горшок украшен палочками от мороженого / Фото Pinterest



Интересное ограждение для вазонов / Фото Pinterest

Рамка для фото – это замечательная идея для ненужных палочек из мороженого.



Цветная рамка для фото из палочек от мороженого / Фото Pinterest



Оригинальная рамка для детских фотографий / Фото Pinterest



Интересная идея с прищепками / Фото Pinterest



Интересные идеи для рамок / Фото Pinterest

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Можно смастерить кормушку для птиц и повесить во дворе.



Цветная кормушка для птиц / Фото Pinterest



Интересная идея для кормушки / Фото Pinterest

Вы можете раскрасить палочку, закрепить какой-то аксессуар на конце и получится креативная закладка.



Универсальные и простые закладки, которые можно создать дома / Фото Pinterest



Очень милые закладки / Фото Pinterest