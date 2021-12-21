Для любителей сладенького: рецепт идеального вишневого штруделя от шеф-повара

Кулинар и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился рецептом идеального вишневого штруделя. На приготовление вы потратите не больше 15 минут!

Ясли вам захотелось порадовать родственников или друзей вкусностями, этот рецепт пригодится. Сохраняйте!

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Ингредиенты

Вам понадобится:

400 грамм замороженной вишни;

тесто "Фило"

100 грамм сахара

оливковое масло

Приготовление

Необходимо предварительно достать тесто из морозилки и оставить его при комнатной температуре. Проварить вишни, добавив сахар, до загустения. Оставить их немного охладиться. Проложить слои теста друг на друга, смазывая растительным маслом. Выложить начинку. Свернуть рулет. Отправить в духовку и запекать 20 – 25 минут при 180 градусах.

Следите, чтобы штрудель не прилип и не пригорел.

Шеф-повар советует подавать десерт горячим, завершив композицию шариком белого мороженого. Наслаждайтесь!

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Полный текст публикации Эктора Хименеса Браво:

ИДЕАЛЬНЫЙ ВИШНЕВЫЙ ШТРУДЕЛЬ ЗА 15 МИНУТ

То, что нужно, когда внезапно пришли гости, а к чаю ничего нет ️

Ингредиенты:

– Вишня замороженная – 400 гр

– Фило тесто

– Сахар – 100 гр

– Масло оливковое.

В этом рецепте очень важно, чтобы штрудель не прилип и не пригорел.

Я пользуюсь именно широким пергаментом – от @frekenbok_ukraine. Уже тестировал его на других блюдах и остался доволен

Проварите вишню с сахаром до загустения. Дайте им охладиться до тепла.

Тесто извлеките заранее из морозилки и дайте немного полежать, чтобы оно было мягким и мягким.

Выкладываем листы теста друг на друга, как на видео, смазывая слои маслом. Выкладываем вишни на тесто, как на видео. А потом просто скручиваем рулет и запекаем 20-25 минут при 180 градусах.

После приготовления рулет можно сразу подавать горячим с шариком белого мороженого.

Приятного тебе аппетита! Сохраняйте рецепт!