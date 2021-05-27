Зачем при стирке используют уксус: неожиданные лайфхаки

Думаете, уксус годится лишь для кулинарных дел? Вот и нет! На самом деле возможности у этого простого продукта – широчайшие. Он и чайник от накипи поможет очистить, и хрусталь до блеска намыть, и пятна с одежды удалить, и кошачий лоток продезинфицировать ...

А еще уксус, даже самый дешевый, весьма облегчает процесс стирки. Благодаря ему ваша одежда всегда будет безупречно чистой, а белые вещи станут просто белоснежными!

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1. Пятна на воротниках

Если на рубашках, блузках или футболках длительное время вы не можете избавиться от старых пятен на воротниках или подмышках, – вам поможет уксус. Для этого перед стиркой слегка сбрызните места уксусом и оставьте на 10 минут. Затем после обычной стирки от пятен на вещах не останется и следа.

Уксус поможет избавиться пятен на воротнике / Фото haber7

2. Линяет одежда

Цветная одежда не будет линять, если перед стиркой ее замочить в уксусном растворе. Для его приготовления следует использовать уксус и воду в пропорции 1: 1.

3. Неприятный запах спортивной одежды

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Если во время стирки спортивная одежда иногда сохраняет неприятный запах пота, этот лайфхак для вас. Перед стиркой добавьте несколько ложек уксуса в стиральную машинку и запустите процесс. Вещи будут иметь свежий аромат.

Благодаря уксусу одежда будет иметь приятный аромат / Фото 3a2ilati

4. Отбеливание вещей

Если вы хотите отбелить светлые вещи от серых пятен, добавьте в стиральную машину стакан уксуса. Если пятна "старые", вещи перед стиркой нужно предварительно замочить в растворе, приготовленном из уксуса и воды в пропорции 2:5 соответственно.

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5. Жесткое постельное белье

Для того чтобы новое постельное белье было приятным на ощупь и комфортным, его можно постирать, с добавлением уксуса в контейнер для жидких моющих средств. Результат вас приятно удивит.

6. Стиральная машинка

Если вы хотите, чтобы ваша стиральная машина была в идеальном состоянии, ее нужно периодически дезинфицировать. Для этого можно использовать уксус. В частности, в отдел для жидких моющих средств влейте пять стаканов уксуса и запустите обычный режим стирки.

Простой способ ухода за стиральной машиной / Фото Cadena100

Используя уксус для решения указанных проблем, обязательно учитывайте особенности своей стиралки. Для этого посмотрите инструкцию к своему прибору.