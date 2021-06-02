Действенные лайфхаки с лимонами, которые оценят даже скептики

Лимоны являются отличным дополнением ко многим блюдам и напиткам, освежают и наполняют пространство приятным запахом. Но это далеко не все, чем могут быть полезны лимоны.

Мы раскроем несколько секретов использования лимонов в быту. Вы будете удивлены.

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Чистим чайник

Чтобы очистить чайник от накипи, не спешите пользоваться химией. Здесь нам помогут лимоны: режем их ломтиками и кладем прямо в чайник. Кипятим воду, сливаем и легко смываем накипь как снаружи, так и внутри.



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Уход за кожей лица

Разрежьте охлажденный лимон пополам и протрите им сухую кожу лица. После этого смойте сок водой, высушите кожу и увлажните обычными средствами. Эта процедура поможет избавиться от пересыхания, вернуть здоровый цвет лица и убрать пятна.



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Пятновыводитель

Чтобы избавиться от пятен на пластиковых пищевых контейнерах, протрите загрязненный участок половинкой лимона, затем поставьте контейнер на солнце и дайте соку высохнуть. После этого смойте сок чистой водой. Так вы избавитесь от пятен и добавите пищевому контейнеру свежий лимонный запах.



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Средство от тошноты

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Тошнота может быть вызвана тревогой, стрессом, морской болезнью или беременностью. В этом случае от нее можно избавиться простым способом – пососать замороженный или охлажденный ломтик лимона.



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Сила лимонной цедры

В борьбе за чистоту микроволновки особое внимание следует уделять внутренней поверхности, которая покрыта не только слоем жира и грязи, но и особым составом, который отбивает волны СВЧ.

Поэтому берем лимон, чистим, цедру складываем в миску для печи и заливаем водой (0,5 литра). 5 минут на полной мощности – и эфирные масла размягчат засохший жир. Протрите влажной губкой – засияет как новая!



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Всегда свежие авокадо

Авокадо в наше время любят и с удовольствием едят многие. Пожалуй, единственный недостаток этого вкусного зеленого фрукта – это его большая цена… Так что, если вам удалось урвать несколько авокадо дешевле, позаботьтесь о том, чтобы они не испортились.

Чтобы надрезанная мякоть не потемнела заранее, сбрызните ее лимонным соком и заверните в пищевую пленку (или положите в контейнер). Теперь авокадо точно дождется вас!



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