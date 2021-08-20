Чувство постоянной усталости: 6 причин, почему оно возникает

Хроническая усталость – чувство, которое знакомо каждому человеку. Оно может возникать часто и по разным причинам.

О некоторых из них вы даже не знали. Их назвали специалисты Клиники диетологии Самойленко.

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Распространенные причины чувства постоянной усталости

1. Недостаточное количество сна

Если вы мало отдыхаете или плохо спите, это может привести к постоянной усталости.

2. Избыток в рационе рафинированных углеводов

Рафинированные углеводы – продукты, очищенные от отрубей, волокон и питательных веществ. Они содержатся в различных блюдах и продуктах питания: сладостях, сахаре, сухих завтраках, кетчупах и соусах, муке и тесте, белом рисе, йогуртах с наполнителями, соках, газированных напитках, растительном молоке.

3. Малоподвижный образ жизни

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия– это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Некоторые люди говорят, что не могут заниматься спортом, потому что очень устали. По словам диетологов все наоборот: низкая физическая активность является одной из причин усталости.

Множество людей жалуются на хроническую усталость / Фото Pixabay

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4. Недостаточное количество белка в рационе

Ежедневно человек должен потреблять в среднем от 0,8 грамма белка на килограмм массы тела.

5. Употребление слишком малого количества калорий

Если мы употребляем мало калорий, чтобы покрыть базовые потребности, наш метаболизм замедляется и сохраняет энергию, что потенциально может привести к усталости. Кроме того, важно удовлетворить потребности в витаминах и минералах. Недостаточное количество витамина D, железа и других важных питательных веществ может привести к усталости,

– объяснили специалисты.

6. Недостаточное потребление воды

Организм человека ежедневно теряет воду. Согласно исследованиям, даже легкое обезвоживание может привести к снижению уровня энергии и способности к концентрации внимания и головной боли. Поэтому стоит соблюдать питьевой режим и потреблять не менее 1,5 литра воды в день.

Текст публикации Наталии Самойленко:

Почему иногда нас преследует чувство постоянной усталости? Давайте разбираться.

Постоянное чувство усталости – явление чрезвычайно распространенное. Усталость могут вызвать как особенности образа жизни, так и состояние физического здоровья. Предлагаем идти от простого к сложному, и прежде чем гуглить различные заболевания, давайте поговорим об образе жизни.

1. Недостаточное количество сна

Трудно заснуть? Беспокоят ночные пробуждения? Спали 8 – 10 часов и все равно есть сонливость.

2. Избыток в рационе рафинированных углеводов

Рафинированные углеводы – продукты, очищенные от отрубей, волокон и питательных веществ.

Они в:

белом или коричневом сахаре, конфетах, десертах, мороженом, джемах, сиропах;

во многих сухих завтраках и энергетических батончиках;

кетчупах и большинстве соусов промышленного производства;

муке высшего сорта и хлебобулочных изделиях из него, тесте для пиццы;

белом рисе;

йогуртах с наполнителями;

соках и других сладких напитках;

многих видах растительного молока.

Углеводы – это источник энергии для организма и, казалось бы, они должны улучшать наше самочувствие. Однако, быстроусваиваемые углеводы вызывают быстрое повышение сахара в крови, в ответ на это поджелудочная железа вырабатывает большое количество инсулина, который является своеобразным "ключом", открывающим "двери" для глюкозы и она заходит внутрь клетки. Стремясь вновь пополнить запасы энергии, ваша рука инстинктивно тянется к очередной порции вредных вкусностей.

3. Малоподвижный образ жизни

Вы можете сказать, что слишком устали, чтобы заниматься спортом, но уже доказано, что именно низкая физическая активность и является одной из основных причин отсутствия энергии.

4. Недостаточное количество белка в рационе

Рекомендуемая норма потребления белка – в среднем от 0,8 грамма на килограмм массы тела.

5. Употребление слишком малого количества калорий

Если мы употребляем мало калорий, чтобы покрыть базовые потребности, наш метаболизм замедляется и сохраняет энергию, что потенциально может привести к усталости. Кроме того, важно удовлетворить потребности в витаминах и минералах. Недостаточное количество витамина D, железа и других важных питательных веществ может привести к усталости.

6. Недостаточное потребление воды

Биохимические реакции, которые происходят в нашем организме ежедневно, приводят к потере воды. Ее нужно пополнять. Исследования показали, что даже легкое обезвоживание может привести к снижению уровня энергии и способности к концентрации внимания и головной боли. Поэтому заботьтесь о своем сне, употребляйте 1,5 литра воды в день, добавляйте в свой рацион сезонные овощи и фрукты, следите за дефицитами витаминов – это ваша идеальная формула от усталости.