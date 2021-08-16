Что посмотреть, чтобы снизить вес: ТОП-5 крутых фильмов

Интересные фильмы позволят приятно провести время. А для тех, кто хочет снизить вес, это отличная возможность вдохновиться и найти мотивацию.

Самое главное – не заедать приятные эмоции. ТОП крутых фильмов для похудения назвала нутрициолог Светлана Никитчук.

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Фильмы, которые дадут мотивацию для похудения

"Корпорация "Еда" – документальный фильм, который рассказывает тайны пищевой промышленности. После просмотра ленты вы будете разбираться в продуктах питания, научитесь выбирать экологически безопасную пищу, и поймете, что влияет на похудение или набор веса.

– документальный фильм, который рассказывает тайны пищевой промышленности. После просмотра ленты вы будете разбираться в продуктах питания, научитесь выбирать экологически безопасную пищу, и поймете, что влияет на похудение или набор веса. "Толстяки" – фильм о сообществе людей с лишним весом. Они не только стараются снизить вес, но и анализируют причины проблемы.

– фильм о сообществе людей с лишним весом. Они не только стараются снизить вес, но и анализируют причины проблемы. "Тонкий мир толстых" – фильм о том, как люди с лишним весом живут в современном мире.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия– это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

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"Сахар" – лента о том, как мода на здоровое питание и соответствующие маркировки на продуктах способствуют увеличению веса.

– лента о том, как мода на здоровое питание и соответствующие маркировки на продуктах способствуют увеличению веса. "Вакцина от жира" – документальный фильм, в основе которого лежит научное расследование. В нем тестируют различные модные диеты и жиросжигающие средства. Вы сможете узнать, как они работают и к каким последствиям могут привести.

Фильмы вдохновят на похудение / Фото Pixabay

Текст публикации нутрициолога Светланы Никитчук:

Что посмотреть, чтобы похудеть? ТОП фильмов.

Конечно, после просмотра вы не станете легче на несколько килограммов. Но заряд мотивации и стимул точно получите.

Итак, попкорном не запасаемся, а готовимся внимательно смотреть и делать выводы.

"Корпорация "Еда". Этот документальный фильм откроет все потайные ящики пищевой промышленности. После его просмотра вы начнете разбираться в продуктах, которые покупаете. С легкостью научитесь выбирать экологически безопасную и полезную пищу для человеческого организма. Этот фильм поможет понять, что влияет на потерю или снижение веса.

"Толстяки". Фильм показывает группу поддержки людей, страдающих лишним весом. Участники этого сообщества не только пытаются похудеть, но и разбираются в причинах этой проблемы, анализируя свою жизнь.

"Тонкий мир толстых". Вы когда-нибудь задумывались о том, как живется людям с лишним весом в современном мире? Этот фильм погрузит вас в их жизнь. Он покажет не только проблемы со здоровьем, но и насмешку со стороны окружающих.

"Сахар". Чтобы максимально разобраться в пользе продуктов, нужно ставить эксперимент. Именно это показано в фильме. Вы поймете, как мода на здоровое питание и соответствующие маркировки на продуктах способствуют увеличению веса.

"Вакцина от жира". Документальное мотивирующее научное расследование. В фильме можно увидеть тестирование модных современных диет (например, Дюкана) и жиросжигающих средств (например, ягод годжи), к каким последствиям они приводят и как на самом деле работают.