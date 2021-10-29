Поздний перекус: что можно съесть перед сном, если очень захотелось

Все знают, что крайне нежелательно перед сном сытно есть, но вряд ли на свете найдется такой человек, который хотя бы раз и поздно не ужинал. В этом нет ничего "криминального", только стоит знать, какие продукты выбирать для ночного перекуса.

Ни один прием пищи не окружен таким количеством стереотипов, как ужин. Надеемся, вы тоже выкинули из головы главный миф, что после 18 часов есть нельзя. Поэтому если ближе к ночи у вас просыпается голод, который, несмотря на здравый смысл и соблюдение диеты, гонит к холодильнику, не стоит себя сдерживать. Специально для таких случаев нутрициолог Оля Усенко подготовила список продуктов, которые подойдут для позднего перекуса и рассказала, какие ингредиенты в него лучше не включать.

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Варианты для позднего ужина

Если все необходимые калории в течение дня вы получили, а голод все равно мучает? Тогда ловите идеи для легкого перекуса перед сном:

Яичница белковая с овощами: 1 желток + 4 белка + 150 граммов замороженных овощей.

Запеченная нежирная рыба и овощной салат.

Куриное филе с овощами.

Салат с морепродуктами (100 граммов в готовом виде) и отварным яйцом.

Что лучше не есть перед сном

Твердый сыр;

Творог;

Йогурт;

Сливки;

Различные соусы;

Жирные сорта рыбы и мяса;

Сухофрукты;

Всевозможные гарниры.

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Если поздний ужин – то только из низкокалорийных продуктов / Фото pinterest

Текст публикации Оли Усенко:

Варианты еды на поздний ужин. Сидишь ли ты такая, а на часах 21:00 и чувствуешь голод, что делать? Есть или не есть?

Голод вечером может быть по ряду причин, если не брать нюансы со здоровьем, привычку и от скуки, то бывают еще:

стресс и нервы в течение дня

много шагов в течение дня и как следствие расход дополнительных калорий

сильно затратная по энергии тренировка

мало сна накануне

накоплена усталость

ПМС или овуляция

пропуск приема пищи в течение дня

депрессивное состояние

дефициты по витаминам и микроэлементам.. причин может быть больше, но это основные.

Что делать?

Обычно все необходимые калории в течение дня были съедены, а голод все равно мучает.

Яичная белковая с овощами: 1 желток + 4 белка + овощи замороженные 150 г

Запеченная нежирная рыба и овощной салат

Куриная грудка с овощами

Салат с морепродуктами (100 г в готовом виде) и отварным яйцом.

Старайтесь на поздний ужин не добавлять себе ничего из кисломолочных продуктов:

сыр

сыр

йогурт

сливок

так же не требуется никаких соусов, избегайте жирных сортов рыбы/мяса и жирных продуктов в целом. А еще давайте избегать сухофруктов и гарниров. Не потому, что это плохо, мы просто не отследили рацион за день, и поэтому выбираем самые легкие варианты, которые могут подойти.