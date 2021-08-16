Что есть утром при похудении: продукты для энергии и стройности

Сбалансированный рацион – залог хорошего самочувствия. При правильном питании можно снизить вес и прийти в форму.

Для этого важно знать, в какое время лучше есть те или иные продукты. Подробно об этом рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Все продукты, которые мы едим, насыщают организм разными питательными веществами. Но в зависимости от того, в какое время дня они съедены, зависит снижение, удержание или набор веса. Не надо отказываться от каких-либо продуктов!

– отметила Кален.

Она подчеркнула, что правильное питание – это сбалансированный рацион по белкам, жирам, медленным и быстрым углеводам. Для того чтобы эффективно снижать вес, нужно знать, когда лучше есть определенные продукты.

Какие продукты лучше есть утром

Эксперт уточнила, что утром лучше употреблять медленные и быстрые углеводы. В течение дня организм потратит эту энергию и она не превратится в жир.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с

Каши – отличный вариант для завтрака / Фото Pixabay

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Идеальным вариантом для завтрака, по словам Елены Кален, являются крупы, каши, орехи, фрукты, сухофрукты, сладости и картофель.

Картофель богат крахмалом, он калориен и может превратиться в жир. Однако если есть его утром, в течение дня можно потратить эти калории.

богат крахмалом, он калориен и может превратиться в жир. Однако если есть его утром, в течение дня можно потратить эти калории. Инжир и курага отлично разгоняют метаболизм и способствуют перевариванию еды в течение дня.

отлично разгоняют метаболизм и способствуют перевариванию еды в течение дня. Яблоки улучшают работу желудка и кишечника. Их тоже рекомендуется есть в первой половине дня.

Правильное употребление продуктов питания позволит быстрее снизить вес и увидеть желаемый результат.