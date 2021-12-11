Продолжаем атмосферу праздника: что делать, чтобы новогодняя елка долго стояла

Живая елка дома для многих остается главным атрибутом новогодних праздников. Самое время напомнить, как продлить жизнь зеленой красавице. Сохраняйте советы, чтобы не потерять!

Несмотря на то, что сегодня чуть ли не у каждого дома есть искусственная елка, мода на "живые" возвращается. Ведь именно запах хвои в сочетании с запахом мандаринок создает ту самую атмосферу чуда. Но за елкой нужно правильно ухаживать, чтобы она не осыпалась за несколько дней. Подготовили для вас несколько актуальных советов на этот счет.

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Что делать, чтобы новогодняя елка стояла долго

1

Покупать "живые" хвойные деревца следует только в специальных точках, где продают легально вырубленные елки и сосны.

Лучше покупать дерево не раньше, чем за 2 недели до Нового года. Идеально – неделя – полторы. Такая елка, скорее всего, достоит не только до 1 января, но и до Рождества.

2

Елке, как и любому растению, нужно дать привыкнуть к новому для нее температурному режиму. Поэтому дерево лучше оставить в коридоре или в углу комнаты на 1 – 2 дня, обмотав низ ствола мокрой тряпкой.

3

Перед установкой отрежьте пилой круг толщиной 2 сантиметра от нижней части ствола и просверлите отверстие по центру ствола. Это поможет дереву активнее впитывать воду.

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4

Держите елку как можно дальше от источников тепла. Ее лучше не ставить возле вентиляции, батарей или каминов.

5

Регулярно доливайте воду. Дерево на каждые 2 сантиметра диаметра ствола впитывает 1 литр воды. Так, для елки со стволом в 10 сантиметров в диаметре может потребоваться ежедневно доливать 5 литров воды.



Инфографика, как ухаживать за живой елкой / Фото artofmanliness