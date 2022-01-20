Что будет, если в фарш для котлет добавить рюмку водки: результат вас удивит

Пожалуй, у любого, кто любит готовить, есть свой фирменный рецепт любимых котлет. Но опытные кулинары иногда в фарш добавляют еще немного водки. Рассказываем, какой эффект дает этот необычный ингредиент.

Почему добавляют в фарш для котлет водку

Все знают, что для приготовления котлет нужно иметь под рукой, кроме фарша, хлеб, яйца и лук. А вот о водке мало кто слышал. Однако опытные хозяйки часто добавляют спиртное. Тогда котлеты получаются невероятно нежными, сочными и вкусными.

Когда нужно добавлять водку в котлеты

Сначала фарш замесите вместе с размоченным хлебом, яйцом, луком и любимыми приправами. Тогда можно вылить рюмку водки и снова хорошо перемешать. Чтобы котлеты не разваливались, нужно мясо "отбить". Для этого возьмите немного фарша в ладонь и аккуратно бросьте обратно в миску. Повторите несколько раз.

водка делает мясо более ароматным. Алкоголь подчеркивает самые лучшие вкусовые качества котлет.

Если вы планируете благодаря водке только усилить вкус, то после добавления алкоголя можно сразу жарить котлеты. А если же вы хотите, чтобы блюдо было более нежным, дайте фаршу немного настояться в холодильнике.

вкус алкоголя не будет ощущаться, поскольку он полностью испарится в процессе жарки.



Домашние котлеты / Фото 1000.menu