Чистим чеснок за считанные секунды: 3 проверенные лайфхаки

Чеснок является неотъемлемым ингредиентом большинства соленых блюд, но чистить его традиционным способом очень сложно. Существует несколько уловок, как сделать это за считанные секунды.

Не любите чистить чеснок, потому что он часто бывает "капризным"? Предлагаем три способа, как сделать это легко и без нервов.

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Способ 1



Чистим с помощью ножа и гвоздики / Фото Unsplash

Вытащите из головки зубчик чеснока и обрежьте корни. Положите головку под большой поварской нож, лезвием от себя.

Нажимайте ладонью, пока не услышите или не услышьте треск. Снимите покрытие и используйте чеснок согласно рецепту.

Способ 2

Возьмите луковицу чеснока и выньте столько зубчиков, сколько вам нужно. Разместите их в банке и закрутите крышку. Встряхните банку примерно 10 секунд – кожура оторвется.

Способ 3

Положите луковицу чеснока в микроволновку и грейте ее примерно 20 секунд. Выньте из микроволновой печи и дайте остыть примерно столько же времени.

Затем почистите чеснок и используйте его по назначению.