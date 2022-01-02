Когда пергаментной бумаги нет под рукой: 4 варианта, на чем еще можно выпекать

Готовясь к рождественским праздникам, украинские хозяйки часто берутся за домашнюю выпечку. И скупая все необходимые ингредиенты, забывают о не менее важной пергаментной бумаге. Так что же делать, если она закончилася в самый неподходящий момент? Ну-ка разбираться вместе.

Для чего вообще нужна пергаментная бумага? Она помогает избежать прилипания или пригорания выпечки к форме. Также бумага защищает от подгорания, если начинка внезапно протечет. Так что вполне реально найти ей альтернативу. И кондитер Елена Селеменева рассказала, как легко спасти ситуацию, когда вы взялись за выпечку, а устелить противень нечем.

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Силиконовый коврик

Как вариант, но не самый лучший. По словам Елены, силиконовый коврик обычно очень сильно нагревается и перегревает корж. В результате низ быстро приготовятся, тогда как верх еще не зарумянится.

Армированный / тефлоновый коврик

Не перегревает корж снизу, наоборот равномерно распределяет тепло, поэтому это идеальное решение для заварного теста и макарун, они получаются потрясающими. На таком коврике ничего не пригорает, еще и легко моется.

Фольга

Фольга подходит только если задумали выпекать высокие бисквиты. Но и в этом случае можно обойтись без нее и сэкономить. Тем более она порой очень сильно пристает к коржу снизу. Но по своим свойствам тоже хорошая, не перегревает продукт.

Лист офисной бумаги

Хотя этот вариант неочевиден, но очень эффективен. Правда, его предварительно нужно пропитать растительным маслом. Выпекаться будет, как на пергаменте. Хорошо отстает, не прилипает и спасает, когда пекарской бумаги не оказалось под рукой.

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Выпекать можно не только на пергаментной бумаге / Фото unsplash

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Текст публикации Елены Селеменевой:

На чем выпекать? Есть несколько вариантов:

Силиконовый коврик

Пергаментная бумага

Армированный коврик

Фольга

I в конце еще один вариант

Силиконовый коврик, не рекомендую. Он обычно очень сильно нагревается и перегревает лепешку (так назовем все, что выпекается). И что мы имеем? Снизу уже подгорел, сверху не зарумянился. А вот в работе с карамелью – идеально.

Пергаментная бумага, отличная вещь, но если правильно ее купить. Есть пекарская бумага (он же калька) белого цвета, к ней все прилипает. Если все-таки купили такую ​​и материтесь на производителя, просто смажьте его маслом. А есть именно пергаментная бумага, коричневая, на ней написано, что она уже с покрытием.

Армированный/тефлоновый коврик. Не перегревает корж снизу, наоборот равномерно распределяет тепло, поэтому это идеальное решение для заварного теста и макарун, они получаются идеальными. На нем ничего не пригорает. Моется легко. Долговечный.

Фольга хороша только при выпекании высоких бисквитов. Но и в этом случае можно обойтись без нее и сэкономить. Тем более она порой очень сильно пристает к коржу снизу. Но по своим свойствам тоже хорошая, не перегревающая продукт.

И мой фирменный вариант под названием "срочно хочу печень, но не на чем выпекать". Берем обычный лист офисной бумаги и промасливаем его растительным маслом. Выпекаем как на пергаменте. Хорошо отстает, не прилипает и спасает когда не на чем речь, а очень хочется.