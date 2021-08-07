Если мало-мало огня: где найти мотивацию и похудеть

Порой даже самые целеустремленные люди теряют запал и бросают все на полпути. Люди, которые стремятся похудеть, – не исключение.

Для того чтобы этого не произошло, следует запастись силами и найти мотивацию. Как это сделать – рассказала фитнес-тренер Анита Луценко в проекте Wowbody slim.

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Иногда даже "вечные зажигалки" требуют дозаправки. Если мало-мало огня, где взять внутренние силы и как не останавливаться на достигнутом?

– отметила Луценко.

Как найти мотивацию

Разбей большую цель на маленькие – это позволит чаще видеть результаты и вдохновляться.

– это позволит чаще видеть результаты и вдохновляться. Хвали себя за любые достижения и победы, даже если они незначительные.

Простояла в планке на 15 секунд дольше, чем вчера? Гордость! Вместо 2 конфет съела 1? Молодец же!

– подчеркнула тренер.

Соревнуйся с собой. Нужно сравнивать себя не с другими, а с той, какой ты была вчера, ведь сегодня ты знаешь и умеешь больше.

Спагетти со шпинатом и сливками, макароны по-флотски, а, может, просто спиральки с сезонными овощами или сыром? Мы не знаем, чем вы дополняете макароны. Но уверены, что продукцию брендаоценит каждый!

Для того чтобы достичь результата, нужна правильная мотивация / Фото Pixabay

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