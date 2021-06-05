Как быстро и без лишних усилий заменить пододеяльник: видео

Ощущения, которые нас переполняют в момент, когда мы ложимся в постель с чистым и ароматным постельным бельем не сравнится ни с чем. Но для того, чтобы это почувствовать приходится сначала приложить много усилий, чтобы изменить простыню и пододеяльник.

Большинство людей ненавидят менять пододеяльник, ведь этот процесс требует затрат не только времени, но и силы. Мы предлагаем вам посмотреть наш видеолайфхак, благодаря которому смена постельного белья больше не будет вызывать у вас негатив.

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Для того чтобы быстро натянуть пододеяльник нужно сначала вывернуть его и положить на ровную поверхность. Наверх отправляем одеяло и аккуратно все сворачиваем, как буррито, начиная снизу.

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После этого верхние концы пододеяльника выворачиваем лицевой частью так, чтобы одеяло оказалась внутри. Застегиваем или завязываем разрез и разворачиваем одеяло. Ну вот и все – одеяло идеально заправлено.

Лайфхак для быстрой заправки пододеяльника смотрите в видео: