Бумажные доспехи: художник создает средневековых персонажей в стиле оригами

Финский художник создает детальные фигуры с одного клочка бумаги. Аккуратно складывая лист, художник превращает его в произведение бумажного искусства.

Для создания невероятных фигур художнику по имени Юхо Конккола не нужны клей и ножницы – только его руки и бесконечная фантазия.

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Конккола специализируется на реалистичных фигурках средневековых бойцов и фэнтезийных персонажей. В его работах есть самураи, эльфы, ассасины, лучники, мечники и даже драконы.

Бумажные персонажи: рыцари и фэнтезийные герои / Коллаж 24 канала с фото Юхо Конккола

Оригами – непростое хобби

Художник тратит много времени на планирование и создание складок, из которых появится новый персонаж. Иногда на подготовку и реализацию уходят месяцы и годы – все для того, чтобы узор был идеальным. Чтобы сделать фигурку, похожую на средневекового героя, Конккола складывает бумагу тысячи раз.

Бумажный рыцарь – последнее творение художника / Коллаж 24 канала с фото Юхо Конккола

Чтобы создать рыцаря с мечом и щитом, художнику пришлось работать 41 час. Мастер поделился с фанатами видеороликом с покадровой съемкой.

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Мечник поразил инстаграм своими идеальными пропорциями и деталями – Конккола смог добавить крошечные детали вдоль позвоночника солдата и сделать узор на щите. Для того, чтобы создать меч, художник наложил 50 слоев бумаги.

До того, как я начал разрабатывать собственные фигуры оригами, я вдохновлялся произведениями других мастеров оригами: Роберт Дж. Лэнг и Камия Сатоши, но сейчас история, мифология, сказки и фэнтези вдохновляют мои произведения,

– рассказал художник.

Юхо Конккола складывает бумагу уже 15 лет. Каждое его художественное произведение состоит из одного квадратного листа бумаги без вырезания. Художник активно изучает новые техники и улучшает свои навыки, чтобы реализовать самые смелые идеи.

Откуда взялось оригами