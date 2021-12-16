Будут служить дольше: 5 советов, как правильно стирать черные джинсы

Хотя брюки не стирают так же часто, как другие элементы гардероба, и они также нуждаются в надлежащем уходе. Тікток-лайфхакерка рассказала, как стирать черные джинсы, чтобы они не теряли своего цвета и служили дольше.

Блогер Каролина Макколи поделилась несколькими советами, как сохранить черные джинсы в идеальном состоянии как можно дольше. Новых лайфхаков женщины ждут более 1,5 миллиона подписчиков.

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С помощью простых трюков, утверждает Макколи, можно сохранить ткань цветной и качественной.

Выворачивайте джинсы

Блогер советует всегда стирать джинсы, выворачивая их на внутреннюю сторону. Так внешняя часть брюк будет меньше тереться и повреждаться.

Средство + уксус

Макколи отмечает, что к стирке нужно добавлять смягчитель для ткани и немного белого уксуса. Эта смесь поможет джинсам не становиться слишком жесткими. Уксус также может предотвратить вымывание черного цвета из ткани.

Уксус со смягчителем поможет сохранить цвет брюк / Фото draxe

Стирайте вместе лишь с темной одеждой

Если стирать джинсы с другими цветами, они не только могут испортить другие вещи, но и поблекнуть. Чтобы цвет у брюк оставался насыщенным, стоит стирать их только с черной или темной одеждой.

Стирайте черные джинсы с темной одеждой / Фото pinterest

Добавьте чайную ложку соли

По словам тиктокера, соль предотвратит вымывание цвета из джинсов. Макколи добавляет 1 чайную ложку к стирке, чтобы сохранить качество ткани.

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Не стирайте на высоких температурах

Блогер советует включать холодную стирку, когда в машинку попадают черные джинсы. Низкие температуры не будут сильно влиять на ткань – так она останется яркой и свежей.