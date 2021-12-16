Будут служить дольше: 5 советов, как правильно стирать черные джинсы
Источник:Тикток Каролины Мак-Коле
Хотя брюки не стирают так же часто, как другие элементы гардероба, и они также нуждаются в надлежащем уходе. Тікток-лайфхакерка рассказала, как стирать черные джинсы, чтобы они не теряли своего цвета и служили дольше.
Блогер Каролина Макколи поделилась несколькими советами, как сохранить черные джинсы в идеальном состоянии как можно дольше. Новых лайфхаков женщины ждут более 1,5 миллиона подписчиков.
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С помощью простых трюков, утверждает Макколи, можно сохранить ткань цветной и качественной.
Выворачивайте джинсы
Блогер советует всегда стирать джинсы, выворачивая их на внутреннюю сторону. Так внешняя часть брюк будет меньше тереться и повреждаться.
Средство + уксус
Макколи отмечает, что к стирке нужно добавлять смягчитель для ткани и немного белого уксуса. Эта смесь поможет джинсам не становиться слишком жесткими. Уксус также может предотвратить вымывание черного цвета из ткани.
Уксус со смягчителем поможет сохранить цвет брюк / Фото draxe
Стирайте вместе лишь с темной одеждой
Если стирать джинсы с другими цветами, они не только могут испортить другие вещи, но и поблекнуть. Чтобы цвет у брюк оставался насыщенным, стоит стирать их только с черной или темной одеждой.
Стирайте черные джинсы с темной одеждой / Фото pinterest
Добавьте чайную ложку соли
По словам тиктокера, соль предотвратит вымывание цвета из джинсов. Макколи добавляет 1 чайную ложку к стирке, чтобы сохранить качество ткани.
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Не стирайте на высоких температурах
Блогер советует включать холодную стирку, когда в машинку попадают черные джинсы. Низкие температуры не будут сильно влиять на ткань – так она останется яркой и свежей.