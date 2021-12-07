Женщина по имени Каролина Мак'Коли показывает в тиктоке простые лайфхаки, которые можно применить дома. Мак'коли рассказывает, как облегчить себе жизнь во время домашней рутины и сохранить дом чистым при помощи натуральных материалов.

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Женщина поделилась трюком, который позволяет очистить микроволновую печь без надоедливого трения стенок и лишней химии.

Для очистки микроволновки Мак'Коли предлагает взять уксус и мыло для посуды.

В сосуд, пригодный для микроволновой печи, добавьте белый уксус и мыло для посуды. Поставьте емкость в микроволновку на 3 минуты,

– отметила женщина.

Мак'коли добавила – после того как прибор выключится, надо подождать еще 5 минут. Пар от смеси смягчит грязный налет.

После этого женщина просто протерла стенки тряпкой – грязь с микроволновки легко смылась.

Что известно о Каролине Мак'Коли Лайфхакер живет в Австралии и регулярно публикует полезные советы по домашнему хозяйству. Женщина имеет большую популярность – на ее аккаунт в тиктоке подписались 1,5 миллиона человек. Мак'Коли популяризирует идею того, что дом может выглядеть ухоженным без приложения усилий и невероятного количества химии – большинство лайфхаков женщины связаны с натуральными продуктами – уксусом, содой, солью и тому подобное.

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