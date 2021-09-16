Блины без муки: рецепт полезного завтрака
Источник:24 канал
Как приятно начинать день с вкусного и полезного завтрака. Блины без муки с сыром рикотта и сладким сиропом станут одним из таких.
Если вы давно хотели разнообразить свой утренний рацион, мы вам поможем. Идеи 24 делятся простым рецептом полезного завтрака, который можно приготовить за 5 минут.
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Блины без муки с сыром рикотта
Приготовьте вкусные блины без муки / Фото Unsplash
Ингредиенты
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
- 2 столовые ложки творога рикотта;
- 200 миллилитров молока;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 2 чайные ложки цедры лимона;
- сахар и сода.
Способ приготовления
Шаг 1
Взбейте яйца, добавьте крахмал, молоко сахар и соду.
Шаг 2
Натрите цедру лимона и выжмите 2 столовые ложки сока. Добавьте все в яичную смесь и перемешайте. Тесто должно получиться достаточно жидким, чтобы его можно было разлить на сковороде. При необходимости можете добавить немного воды.
Добавьте сыр рикотта / Фото Pexels
Шаг 3
Готовьте блины на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Перед подачей приправьте кленовым сиропом, медом или любимым вареньем. Вы можете также добавлять кокосовую стружку или миндальные хлопья.
Добавьте сладкого сиропа и кокосовую стружку / Фото Unsplash
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