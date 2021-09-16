Блины без муки: рецепт полезного завтрака

Как приятно начинать день с вкусного и полезного завтрака. Блины без муки с сыром рикотта и сладким сиропом станут одним из таких.

Если вы давно хотели разнообразить свой утренний рацион, мы вам поможем. Идеи 24 делятся простым рецептом полезного завтрака, который можно приготовить за 5 минут.

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Блины без муки с сыром рикотта



Приготовьте вкусные блины без муки / Фото Unsplash

Ингредиенты

2 яйца;

2 столовые ложки кукурузного крахмала;

2 столовые ложки творога рикотта;

200 миллилитров молока;

2 столовые ложки лимонного сока;

2 чайные ложки цедры лимона;

сахар и сода.

Способ приготовления

Шаг 1

Взбейте яйца, добавьте крахмал, молоко сахар и соду.

Шаг 2

Натрите цедру лимона и выжмите 2 столовые ложки сока. Добавьте все в яичную смесь и перемешайте. Тесто должно получиться достаточно жидким, чтобы его можно было разлить на сковороде. При необходимости можете добавить немного воды.



Добавьте сыр рикотта / Фото Pexels

Шаг 3

Готовьте блины на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Перед подачей приправьте кленовым сиропом, медом или любимым вареньем. Вы можете также добавлять кокосовую стружку или миндальные хлопья.



Добавьте сладкого сиропа и кокосовую стружку / Фото Unsplash

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