Бюджетный и легкий в приготовлении: рецепт морковного торта для семейного стола
Источник:5-Minute Crafts
Если вы ищете легкий, доступный и вкусный десерт, с легкостью можете приготовить морковный торт. Подавать его можно с любимым фруктами и кремом.
Особенность морковного торта в том, что основной продукт там едва ощущается. То есть, это хитрый способ приготовить десерт своим детям.
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Рецепт морковного торта
Ингредиенты:
- 3 стакана тертой моркови;
- 4 яйца;
- 2 стакана пшеничной муки;
- 200 граммов или коричневого обыкновенного сахара;
- 1 стакан растительного масла;
- 1 чайная ложка порошка корицы;
- 1 чайная ложка пищевой соды;
- щепотка разрыхлителя;
- полчайной ложки соли;
- 2 чайные ложки ванили;
- 140 граммов грецких орехов;
- изюм.
Приготовление
Очистите и натрите морковь. В миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль и корицу, предварительно просеяв. Обязательно перемешайте эти ингредиенты ложкой и отложите в сторону.
В другую миску добавьте яйца и взбейте их блендером. Приблизительно через 30 секунд медленно добавьте масло и продолжайте взбивать еще 2 минуты. Взбивая, добавьте сахар. Продолжайте взбивать до тех пор, пока все ингредиенты хорошо не перемешаются. Добавьте ваниль и постепенно введите мучную смесь, которую вы отложили в начале. Хорошо перемешайте.
К смеси добавьте тертую морковь, измельченные орехи, изюм и еще раз перемешайте лопаткой. Форму для торта смажьте маслом и присыпьте мукой. Влейте смесь и выпекайте 60 минут при 180 градусах.
Выньте пирог и выложите на тарелку. Сверху покройте любимым кремом или вареньем. Наслаждайтесь!
Морковный торт / Фото Unsplash