Бюджетный и легкий в приготовлении: рецепт морковного торта для семейного стола

Если вы ищете легкий, доступный и вкусный десерт, с легкостью можете приготовить морковный торт. Подавать его можно с любимым фруктами и кремом.

Особенность морковного торта в том, что основной продукт там едва ощущается. То есть, это хитрый способ приготовить десерт своим детям.

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Рецепт морковного торта

Ингредиенты:

3 стакана тертой моркови;

4 яйца;

2 стакана пшеничной муки;

200 граммов или коричневого обыкновенного сахара;

1 стакан растительного масла;

1 чайная ложка порошка корицы;

1 чайная ложка пищевой соды;

щепотка разрыхлителя;

полчайной ложки соли;

2 чайные ложки ванили;

140 граммов грецких орехов;

изюм.

Приготовление

Очистите и натрите морковь. В миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль и корицу, предварительно просеяв. Обязательно перемешайте эти ингредиенты ложкой и отложите в сторону.

В другую миску добавьте яйца и взбейте их блендером. Приблизительно через 30 секунд медленно добавьте масло и продолжайте взбивать еще 2 минуты. Взбивая, добавьте сахар. Продолжайте взбивать до тех пор, пока все ингредиенты хорошо не перемешаются. Добавьте ваниль и постепенно введите мучную смесь, которую вы отложили в начале. Хорошо перемешайте.

К смеси добавьте тертую морковь, измельченные орехи, изюм и еще раз перемешайте лопаткой. Форму для торта смажьте маслом и присыпьте мукой. Влейте смесь и выпекайте 60 минут при 180 градусах.

Выньте пирог и выложите на тарелку. Сверху покройте любимым кремом или вареньем. Наслаждайтесь!



Морковный торт / Фото Unsplash

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