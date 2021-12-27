Без сантехника и лишних расходов: как самостоятельно очистить раковину в ванной комнате
Источник:happyhiller
Иногда для засоренной раковины в ванной комнате требуется больше чем моющее средство или вантуз. Идеи 24 поделятся быстрыми и бюджетными секретами очищения раковины.
Засоренную раковину или сливное отверстие в ванной чистить достаточно сложно, ведь там постоянно скапливаются волосы, мыльная пена, зубная паста и другие химические вещества. Но прежде чем вызвать сантехника, можно попробовать несколько эффективных способов.
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Пищевая сода и уксус
Это старый метод очистки сливных отверстий, оказавшийся очень эффективным в раковинах в ванной комнате. Просто смешайте 1/3 стакана пищевой соды с 1/3 стакана уксуса.
Эта смесь сразу начнет шипеть, и ее следует немедленно слить в канализацию. Шипение это то, что помогает так эффективно удалять волосы и грязь. Оставьте примерно на час, затем смойте горячей водой.
Пищевая сода и соль
Еще одно эффективное сочетание – пищевая сода и соль. Смешайте по 1/2 стакана каждого вещества и вылейте смесь в дренаж.
Подождите около 15 минут, а затем слейте кипяток. Все три компонента вызывают достаточно агрессивную химическую реакцию и могут разблокировать сливное отверстие.
Кипяток
Это удивительно хорошо работает с некоторыми засорами в ванной комнате. Особенно очищается от мыльной пены. Метод кипячения наиболее эффективен, когда в раковине медленно стекает вода и не так много теплой воды.
Наполните чайник или большую кастрюлю водой и доведите до кипения. Заливайте воду в канализацию в три-четыре этапа. Если этот метод сработает, результаты будут видны достаточно быстро.Пропустили премьеру долгожданного фильма или сериала? Не огорчайтесь, ведь на OLL.TV можно найти все главные киноновинки. Регистрируйтесь на онлайн-платформе и легально смотрите любимые ленты в хорошем качестве.