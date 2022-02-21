Как без проблем отделить яичные белки от желтков

Одни рецепты требуют целого яйца, а другие – либо яичных белков, либо желтков. Итак, как легко отделить одно от другого – читайте в материале.

Рассказываем о трех обычных кухонных инструментах, с помощью которых можно легко отделить белки от желтков. Вы их точно найдете у себя дома.

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Лейка

Поставьте воронку над стаканом и разбейте туда яйцо. Белок стечет через шейку в стакан, а желток останется в верхней части воронки.



Как отделить с помощью лейки / Фото 5-Minute Crafts

Шумовка

Держите шум над миской и взбейте на нее яйцо. Белок стечет в миску, а желток останется на шумовке.



Половник тоже легко отделяет яйцо / Фото 5-Minute Crafts

Кровать

Разбейте в миску яйцо. Возьмите ложку и осторожно отделите желток из белка.



Вытащите желток ложкой / Фото 5-Minute Crafts

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