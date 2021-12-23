Без пятен и разводов: как очистить окна с помощью картофеля

Вы будете удивлены, однако картофель можно использовать не только в приготовлении пищи. Известно, что продукт применяют для ухода за волосами или бровями, растяжения обуви и даже удаления из рук пятен от овощей и фруктов.

Сегодня мы расскажем, как с помощью картофеля добиться абсолютной чистоты и идеального блеска окон. Просто, дешево и эффективно!

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Как очистить окна с помощью картофеля

Тщательно вымойте сырой картофель и разрежьте его пополам. Протрите окна с помощью двух разрезанных половинок. Удалите излишки сока чистой тряпкой, лучше всего – из микрофибры.

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Результат точно вас поразит, ведь окна будут сиять! Сомневаемся, что вы когда-нибудь захотите мыть их другим способом.