С Асокой Тано и Люком Скайуокером: в сети показали постер финальной серии "Книги Бобы Фетта"

9 февраля 2022 , 06:40
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Источник:

твиттер The Book of Boba Fett

Постер к финальной серии "Книги Бобы Фетта" опубликовали на официальном аккаунте сериала в твиттере. На нем изображены главные герои многосерийной ленты.

Таким образом авторы напомнили зрителям о премьере заключительного эпизода сериала "Книга Бобы Фетта". Показ финальной серии состоится в среду, 9 февраля.

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Премьера шоу по франшизе "Звездных войн" состоялась 29 декабря 2021 года. В первый сезон шоу вошло семь эпизодов.

Шторм вот-вот разразится.
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Коротко о "Книге Боби Фетта"

Это американский фантастический телесериал, созданный для потокового сервиса Disney+. Он является частью франшизы "Звездные войны" и спинофом сериала "Мандалорец". В сериале рассказывается о приключениях Бобы Фетта, роль которого сыграл актер Темуэра Моррисон.

Легендарный охотник за головами Боба Фетт и наемница Феннек Шанд возвращаются на Татуин, чтобы заявить свои права на территорию покойного Джабби Хатта.

 

Автор: Тата Шаргородська