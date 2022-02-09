С Асокой Тано и Люком Скайуокером: в сети показали постер финальной серии "Книги Бобы Фетта"
Источник:твиттер The Book of Boba Fett
Постер к финальной серии "Книги Бобы Фетта" опубликовали на официальном аккаунте сериала в твиттере. На нем изображены главные герои многосерийной ленты.
Таким образом авторы напомнили зрителям о премьере заключительного эпизода сериала "Книга Бобы Фетта". Показ финальной серии состоится в среду, 9 февраля.
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Коротко о "Книге Боби Фетта"
Это американский фантастический телесериал, созданный для потокового сервиса Disney+. Он является частью франшизы "Звездные войны" и спинофом сериала "Мандалорец". В сериале рассказывается о приключениях Бобы Фетта, роль которого сыграл актер Темуэра Моррисон.
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