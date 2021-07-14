Чтобы отдохнуть без проблем: 9 ценных советов тем, кто собирается на море
Источник:24 канал
Вы так ждали отпуска – и вот наконец выпала возможность вырваться на море... Однако, прежде чем на пару недель забыть обо всем, кроме воздушных ванн, морских купаний и зажигательных пати на закате, настоятельно советуем учесть несколько моментов.
Советы, которые подготовили для вас Идеи 24, защитят вас от кучи неприятностей. Запоминайте, применяйте и отдыхайте себе на здоровье!
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Когда на море "морская болезнь"
Что же делать? Найдите линию горизонта и смотрит на нее, попивая коктейль с лимоном и мятой. А лучше позаботиться о комфорте заранее и купить таблетки от укачивания.
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Сейф от вора
Ценные вещи – деньги, ключи, телефон – можно спрятать в пустом флаконе от крема для загара. Этот вариант лучше, чем оставлять кошелек или сумочку на виду.
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Памперс в помощь
Есть вариант надежнее – памперс. Заверните ценные вещи в подгузник и идите купаться спокойно. Вряд ли к памперсу кто-то прикоснется.
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Полотенце-органайзер
Если подвернуть край полотенца или покрывала и прошить его так, чтобы образовались кармашки, решите проблему с размещением вещей.
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Охлажденный напиток
Плотно обмотайте бутылку тряпкой, полейте морской водой и поставьте в тень, в месте, где есть сквозняк. В течение получаса жидкость остынет до приемлемой температуры путем испарения соленой воды.
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Защитить смартфон
Песок и вода – не лучшие друзья смартфонов. Чтобы защитить гаджет, положите его в полиэтиленовый пакет.
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Чтобы тапочки не нагревались
Проблема тапочек решается просто. Складывайте их на пляже "бутербродом" – один положите на второй подошвой вверх. Теперь в любой момент сможете обуться и не поджариться.
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Солнечные татуировки
Солнечные татуировки по-прежнему в тренде. На выбранный участок кожи во время загара приложите трафарет или солнцезащитный крем. До вечера будетен с тату.
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Продлить жизнь загару
Морской загар смывается быстро, но бронзовый оттенок кожи можно продолжить. Включите в рацион продукты, богатые витамином А (оранжевые фрукты и овощи, говяжью печень, яйца).
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