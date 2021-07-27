9 примеров невероятной сервировки блюд: ваши гости будут в восторге

Вкуснее еды – только красивая еда. Конечно, главное – то, как ваши вкусовые рецепторы реагируют на то или иное блюдо, но эффектную подачу еще никто не отменял. Красивое блюдо поднимает настроение и помогает создать за столом неповторимую атмосферу гармонии и уюта. Но даже самые незамысловатые блюда можно оформить своими руками настолько интересно, что простые вещи "заиграют" по-новому.

Поэтому мы поделимся несколькими секретами. Вам точно понравится, а гости будут в восторге.

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Деревянные доски

Для подачи блюд на деревянной доске, ничего кроме собственно деревянной доски для этого не нужно. Легко и оригинально.



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Салат – порционно

Существует огромное количество креативных способов подать салат порционно – например, в кольце. Кольцо для формирования блюд можно сделать из пластиковой бутылки или купить.



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Декоративные чипсы

Оригинальный декор можно приготовить буквально за 5 минут из минимума ингредиентов – 10 граммов пшеничной муки, 90 граммов воды и 40 граммов растительного масла. Смешайте ингредиенты до однородности, вылейте на раскаленную сковороду и подождите, пока испарится влага. При замесе теста можно добавить пищевой краситель.



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Суп как в ресторане

Для декора супов-пюре идеально подходят – орехи, сухарики и сливки. Можно все вместе.



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Оригинальная подача

Густые супы можно подавать в буханке хлеба. Условий два – суп должен быть реально густым, а хлеб предварительно подсушенным в духовке.



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Дизайн десертов

Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica

Кексы, пирожные и другие десерты идеально гармонируют с сахарной пудрой (если тарелка темная) и какао (если тарелка белая).



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Декорируем соусом

Украсить любое блюдо можно с помощью кондитерского шприца и соуса. И необязательно выдавать арабскую вязь или другой сложный орнамент. Можно просто пожелать в письменной форме приятного аппетита. Даже самому себе.



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Шоколадка в помощь

Расплавленной шоколадкой сделайте прямые перпендикулярные друг другу линии, получите квадратные зоны, в которых можно удобно расположить свежеприготовленное (или свежекупленное) печенье, капкейки и другую выпечку.



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Цветы на тарелке

Имейте в виду, есть много растений, которые не стоит и рядом класть с пищевыми продуктами, а уж тем более пробовать (ландыши, например).



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