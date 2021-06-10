8 неожиданных способов использования молока в быту, о которых вы точно не знали

Природа подарила человеку молоко, чтобы он был здоровым и сильным. Однако наш изобретательный народ нашел применение этому волшебному продукту и в домашнем хозяйстве.

Какое именно – сейчас расскажем. Уверены, секреты применения молока в быту вам понравятся.

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Блеск зеркал

Ухаживать за зеркалами несложно. Вернуть блеск зеркальной поверхности можно с помощью молока. Смочите в напитке безворсовую ткань и отполируйте зеркало.



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Чистка серебряных вещей

Серебряные вещи плохо выглядят – положите их в простоквашу, а через некоторое время промойте и просушите. Будут сиять, как новые.



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Уход за кожей

Добавьте в литр теплого молока кружку меда и вылейте "коктейль" в ванну. Принимайте ванну не менее 15 минут. Такой нежной кожу не делал еще ни один крем!



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От морщин

Смочите ватные диски в прохладном напитке, наложите на глаза и отдохните 15 минут. И так несколько дней.



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Уход за лаковой обувью

Не ждите хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с Zubrowka Rose

Придать лакированной обуви глянцевый вид поможет простое молоко. Смочите в нем тряпочку и протрите привередливую обувь.



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Преобразование сухих грибов в свежие

Замочите сухие грибы в теплом (не горячем) молоке. Станут как свежие.



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Устранения запаха ила в речной рыбы

До приготовления замочите речную рыбу в молоке – классика, о которой должна знать каждая хозяйка. Не только исчезнет запах, но и вкус "молочной" рыбки будет нежным и мягким.



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Идеальная горчица

Рецептов домашней горчицы много, главное правило – замените воду молоком. Такая горчица будет в разы вкуснее и дольше не засохнет.





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