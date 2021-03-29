Вся наша жизнь проходит в погоне за деньгами. Ведь мы думаем, что они могут сделать нас счастливыми. Но на самом деле в жизни существует множество замечательных моментов, за которые не нужно платить.

Поэтому мы вас познакомим с бесплатными вещами, которые, как оказывается, могут сделать нас счастливыми.

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Смейтесь от души

Не зря говорят, что смех – лучшее лекарство. Когда вы смеетесь, жизнь кажется просто замечательной.



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Обнимите любимого человека

Одни простые объятия могут уберечь вас от всех проблем. Каждый раз, когда вы обнимаете близкого вам человека, вы понимаете, как много он для вас значит.



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Почувствуйте знакомый запах

Посетите своих родителей, почувствуйте знакомый с детства запах маминого пирога. И счастливые воспоминания накроют вас с головой.



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Осознайте, что у вас еще есть время поспать

Вы проснулись, открыли глаза и думаете, что пора вставать, но взглянув на часы, понимаете, что можете поспать еще несколько часов. Вас переполняет радостные чувства, и, сладко потянувшись, вы возвращаетесь в свои сновидения.



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Расскажите друзьям смешную или поучительную историю

Одна из самых приятных ролей в нашей жизни – роль рассказчика. Поделившись историями, которые приковывают все внимание слушателей, вы получите настоящее удовольствие.



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Получите по почте бумажное письмо или посылку

В наше время основным способом обмена печатными сообщениями стала электронная почта. Но когда, проверив почту, мы находим там письмо или посылку от друга, то чувствуем невероятное счастье.



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Выспитесь в дождливый день

Звуки дождя действуют, как успокоительное. Просто представьте себе: ночь, теплая постель, и капли тихо барабанят по стеклу. В этот момент еще больше хочется укутаться в одеяльце и сладко спать.



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Вспомните детство с лучшими друзьями

Какое же это счастье вспоминать лучшие мгновения жизни рядом с теми, кто пережил их вместе с вами!



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