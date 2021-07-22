У счастливых карьера идет в гору: 5 способов получать от работы больше радости

Выбирая место работы, мы чаще всего интересуемся тем, сколько будем зарабатывать, а не сколько радости получать. Между тем исследования показывают, что счастливые в работе люди – здоровее, чаще принимают правильные решения и больше стремятся к профессиональному развитию. Как следствие – они приносят компаниям, в которых работают, больше пользы. (Работодатели, возьмите это на заметку!)

Доктор философии и социолог Трейси Брауэр сформулировала 5 стратегий, как сделать свою работу более приятной. Советы ученой пригодятся вам независимо от того, решите вы работать в компании и дальше или все-таки подадитесь искать счастья в другой.

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Найдите смысл своей работы

Как показывают исследования ученых из Университета Алабамы, люди счастливее в своей работе, если чувствуют, что она имеет смысл. Социолог советует подумать, как ваша работа связана с большей целью, или какой вклад вы делаете в свое сообщество. Также напоминайте себе, насколько ваши таланты уникальны, а ваши способы что-то менять – особенные.

Возможно, вы ниндзя, который занимается организацией проекта, или же ваше чувство юмора имеет свойство освещать комнату. Или, может, вы тот, кто способен под давлением всегда сохранять хладнокровие,

– объясняет Трейси Брауэр.

Цените себя и то, как ваши усилия приводят к чему-то большему.

Будьте открыты для разведки и расширения

Безусловно лучше всего делать карьеру в сфере, которая отвечает вашим интересам. Но это лишь один из аспектов удовольствия от работы, говорит Брауэр, и он менее важен, чем мы привыкли думать.

Как показали исследования Университета Хьюстона, в ходе которого проанализировав данные за 65 лет, интересы на самом деле лишь минимально связаны с выполнением своей работы и с удовольствием от нее. Важны и другие переменные, в частности, коллеги, руководство и корпоративная культура.

Поэтому при выборе компании социолог советует не отвергать варианты, которые не совсем отвечают вашим интересам, но зато могут предложить вам другие благоприятные условия. Приветствуйте их и будьте открыты для исследований и расширения.

Помогайте другим

Когда люди щедры и имеют прочные отношения, они обычно становятся счастливее. Существует научная корреляция между помощью к другим и вашим собственным удовольствиям, отмечает Брауэр. Согласно исследованиям Чикагского университета, люди, чьи профессии были связаны с помощью другим, были счастливее тех, у кого не было такого аспекта в работе.

Независимо от того, чем вы занимаетесь, вы можете применять эти знания. Например, стать волонтером в проекте, где нужен еще один помощник. Ваш новый взгляд может помочь коллегам выполнить задачу.



Помогайте своим коллегам / Фото pexels

Пробуйте что-то новое

Разнообразие важно для здоровья нашего мозга, а когда мы чувствуем стимул и вдохновение, у нас есть больше шансов на успех. Исследование Нью-Йоркского университета показало, что люди становятся счастливее, когда у них появляется больше нового и разнообразного опыта.

Ищите работу, которая позволит вам исследовать новые области и решать сложные проблемы. Кроме того, присоединяйтесь к группам, где вы можете общаться с людьми, у которых есть разнообразный опыт и новые взгляды,

– рекомендует Трейси Брауэр.

Также можно изменить маршрут на работу, кабинет или место, где вы работаете в течение дня, или же посетить другое кафе во время обеда. Стремитесь к разнообразию как большого, так и малого.

Контроль

Исследование Лондонского университета показало, что люди более довольны своей карьерой, если у них больше контроля. Поэтому позвольте себе работать так, как вам удобнее. Например, организуйте свой день, чтобы выполнять различные типы задач в определенное время дня. Важно понять, когда и какая работа вам лучше всего удается. Также вы можете попросить своего руководителя о поддержке удобного для вас графика.