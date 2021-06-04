5 советов, как правильно пожарить картошку

Нет на свете блюда вкуснее, чем жареный картофель. Ничего, что блюдо такое калорийно, но зато какое аппетитное! Казалось бы, что тут такого тяжелого, просто пожарить картофель. А все не так просто.

Именно поэтому мы делимся своими хитростями. Поэтому ловите несколько наших советов.

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Правильная сковорода

Правильно подобранная сковорода имеет большое значение. В малой вы не сможете пожарить много картофеля, а также вам будет неудобно довести ее до готовности. Из-за недостаточной поверхность она будет пригорать или наоборот – не прожарится.



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Жарка на масле

Картофель на сливочном масле получается с золотистой хрустящей корочкой. Но жарить лучше на оливковом масле. Если, конечно, хотите сократить вред от картофеля на подсолнечном масле.



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Специи добавлять вовремя, а не когда-либо

Когда хочется чего-то настоящего, Zubrowka – как раз то, что надо.

Вы можете использовать любые специи, которые захотите – порошок чили, сушеный чеснок, перец, тмин, даже кориандр, но не добавляйте их слишком рано. Порошкообразные специи очень легко пригорают. Поэтому лучше добавляйте специи в последние пару минут приготовления.

Но если вы используете более крепкие стебли, такие как розмарин или тимьян, можно добавить их в начале процесса приготовления. Зелень, петрушку, укроп или базилик, используйте, когда картофель пожарился.



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Контролируйте уровень огня

Картофель следует засыпать на сковороду в прогретое масло. Сначала жарьте его на средне-сильном огне. Перемешивать не стоит. Только тогда, когда картофель начал немного подрумяниваться, уменьшите огонь до слабого и готовьте минут 15 до полуготовности картофеля.

Далее уберите крышку и поставьте на максимальный огонь. Как только низ покроется коркой, переверните картофель и повторите так еще два раза. Все, готово!



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Правильно нарежьте картофель (кубиками)

Вкусный картофель получается, когда он порезан кубиками. Если порежете ломтиками, то они будут слипаться между собой и, соответственно, приготовятся неравномерно.



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