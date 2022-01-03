5 распространенных ошибок, которые чуть ли не каждый делает в ванной комнате

Ванная – это тоже место, где живет много микробов. Поэтому свои ежедневные привычки следует часто менять и контролировать, чтобы не навредить собственному здоровью.

Привычки, которые мы имеем в ванной, особенно трудно изменить, ведь мы бываем там десятки раз в день. Прочтите некоторые факты, которые навсегда изменят ваш способ пользования туалетом.

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5 ошибок, которые вы допускаете в ванной

Смываете воду в унитазе с поднятой крышкой

Смывать унитаз с приподнятой крышкой – очень плохая и вредная привычка. Ведь при смывании образуется "туалетный шлейф" – смесь мелких отходов и воды в унитазе, который может выбросить фекалии на высоту до 5 сантиметров, когда вы смываете.

Исследование, проведенное в Университете Оклахомы, показало, что "шлейф унитаза может играть определенную роль в передаче инфекционных заболеваний".

Недостаточно долго моете руки

Центр контроля и профилактики заболеваний утверждает, что правильное мытье рук является высокоэффективным способом предотвращения распространения инфекций и заболеваний. Однако мы обычно спешим, когда моем руки.

После того, как вы напените, руки следует тереть целых 20 секунд , то есть примерно столько, сколько вы споете себе песню Happy Birthday дважды.

Долгое время пользуетесь одним полотенцем для тела

Если у вас есть только одно банное полотенце, которым вам нравится пользоваться, то следует изменить свою привычку.

Ведь спустя некоторое время на вашем полотенце накапливаются бактерии, которые вы растираете на чистое тело. Любые открытые порезы или царапины на вашем теле впитывают бактерии и соответственно возникают заболевания. Поэтому старайтесь менять его как минимум 1 раз в неделю.

Слишком часто моете волосы

Очень многие люди моют волосы каждый день, ведь думают, что так они будут всегда чистыми и в нормальном состоянии. На самом деле шампунь лишает нашу кожу головы природных масел , которые действуют как кондиционер, чтобы наши волосы были менее жирными.

Если мыться шампунем каждый день, ваши волосы будут выглядеть более жирными и менее здоровыми. А если у вас крашеные волосы, шампунь влияет еще хуже. Попытайтесь мыть локоны через день и следите за переменами.

Используете ватные палочки очищения ушей

Из-за неправильного использования ватных палочек для ушей случалось много трагических случаев. Иногда нужно было обращаться даже к врачу.

Американские врачи говорят, что очищение уха палочкой может принести больше вреда, чем пользы. Они рекомендуют лучше смочить тряпку теплой водой, обмотать ею палец и просто вытереть снутри.