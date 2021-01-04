Для того чтобы чего-то добиться в жизни, нужно много работать над собой и соблюдать некоторые правила. Они просты и не требуют особых усилий.

Идеи 24 помогут вам понять, как сделать так, чтобы стать успешным и не потерять при этом все силы и здоровье.

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1. Планируйте свое время

Для того чтобы все успевать, нужно четко формулировать все планы. Их, в идеале, нужно записывать или визуализировать любым удобным способом.

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2. Планы на неделю

Успешные люди пишут планы не на день, а на неделю. Это связано с тем, что не все можно успеть в течение суток. Планы на день могут измениться, поэтому некоторые задачи лучше формулировать в списке планов на неделю.

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3. Сон и физические упражнения

Для того чтобы работать результативно, нужно иметь хорошее физическое и психическое здоровье. Без сна и без физической активности организм истощается, поэтому тогда достичь желаемого значительно труднее.

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4. Свободное время

Свободное от работы время обязательно нужно проводить правильно. Все успешные люди свободное время используют для самообразования, улучшение профессиональных навыков или поиска новых идей.

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5. Досуг

У каждого человека должно быть хобби. Поэтому, в свободное время нужно заниматься тем, что нравится больше всего. Это помогает отдохнуть физически и морально, а также зарядиться энергетически.

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