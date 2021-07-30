5 блюд для пикника, которые сделают ожидания шашлыка вкусным

Обычно посиделки на свежем воздухе не обходятся одним шашлыком. Если вы не знаете, чем еще можно угостить родных и друзей, пока разжигаете костер, мы поможем.

Если мясная нарезка, яйца и салаты вам уже надоели, попробуйте приготовить это. Идеи 24 делятся простыми рецептами, с которыми ожидания шашлыка будет вкусным.

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Что приготовить на пикник, кроме шашлыка

Слойка с сыром и шпинатом



Аппетитная слойка, которую очень легко приготовить / Фото Pinterest

Ингредиенты:

слоеное тесто;

200 граммов сыра;

замороженный шпинат;

1 желток;

кунжут.

Способ приготовления:

Шаг 1. Разморозьте слоеное тесто и шпинат.

Шаг 2. Для начинки измельчите сыр вилкой, тщательно перемешайте со шпинатом, добавьте соли и перца.

Шаг 3. Раскатайте слоеное тесто и распределите начинку тонким слоем. Сверните все в рулет и порежьте ножом на небольшие пластинки.

Шаг 4. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой, разложите булочки на небольшом расстоянии друг от друга, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 20 минут.

Овощные палочки с сырным соусом



Вкусные овощные палочки с сырным соусом / Фото Pinterest

Ингредиенты:

50 граммов сыра с плесенью;

3 – 4 столовые ложки сметаны;

2 столовые ложки майонеза;

свежие овощи: морковь, огурец, болгарский перец, стебли сельдерея.

Способ приготовления:

Шаг 1. Тщательно промойте овощи, очистите их и нарежьте полосками.

Шаг 2. Разомните вилкой сыр с плесенью, добавьте майонез, сметану и тщательно перемешайте. Вкусная закуска готова, подавайте овощные палочки вместе с соусом.

Сэндвичи с яйцом и индейкой

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из– и ваш вечер будет теплым и непринужденным.



Этот сэндвич вам точно понравится / Фото Pinterest

Ингредиенты:

500 граммов филе индейки;

4 сваренных вкрутую яйца;

3 – 4 огурцы;

200 граммов сыра;

тостовый хлеб;

2 зубчика чеснока;

майонез;

растительное масло и специи.

Способ приготовления:

Шаг 1. Приготовьте индейку: смешайте в емкости соль, перец, сушеные травы, чеснок и несколько столовых ложек масла. Смажьте заправкой филе индейки, заверните в фольгу и запекайте 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Шаг 2. Порежьте индейку, яйца, сыр и огурцы тонкими пластинками.

Шаг 3. Сместите кусок тостового хлеба майонезом и положите все ингредиенты. Сверху накройте вторым ломтем и поджарьте бутерброд на сковороде без масла, чтобы хлеб подрумянился, а сыр подтаял.

Бабагануш



Вкусное блюдо из баклажанов / Фото Pinterest

Ингредиенты:

2 баклажана;

1 – 2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка кунжутной пасты;

петрушка.

Способ приготовления:

Шаг 1. Промойте в воде баклажаны и сделайте несколько надрезов ножом. Оставьте овощи в духовке, разогретой до 180 градусов, на 30 минут. После выпекания баклажанам необходимо дать остыть и почистить их.

Шаг 2. Положите мякоть овощей в блендер, добавьте чеснок, масло, кунжутную пасту и петрушку. Приправьте солью, перцем, и измельчите. Подавайте на стол с поджаренным черным хлебом.

Лаваш с крабовым салатом



Привычный салат можно свернуть в лаваш и угостить родных / Фото Pinterest

Ингредиенты:

1 пачка крабовых палочек;

2 сваренных вкрутую яйца;

2 огурца;

майонез;

1 лист тонкого лаваша.

Способ приготовления:

Шаг 1. Измельчите яйца, крабовые палочки, огурцы и заправьте все майонезом.

Шаг 2. Разрежьте большой лист лаваша на квадраты и выложите смесь сверху. Сверните тесто в рулетики и мини шаурма готова.