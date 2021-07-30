5 блюд для пикника, которые сделают ожидания шашлыка вкусным
Источник:24 канал
Обычно посиделки на свежем воздухе не обходятся одним шашлыком. Если вы не знаете, чем еще можно угостить родных и друзей, пока разжигаете костер, мы поможем.
Если мясная нарезка, яйца и салаты вам уже надоели, попробуйте приготовить это. Идеи 24 делятся простыми рецептами, с которыми ожидания шашлыка будет вкусным.
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Что приготовить на пикник, кроме шашлыка
Слойка с сыром и шпинатом
Аппетитная слойка, которую очень легко приготовить / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- слоеное тесто;
- 200 граммов сыра;
- замороженный шпинат;
- 1 желток;
- кунжут.
Способ приготовления:
Шаг 1. Разморозьте слоеное тесто и шпинат.
Шаг 2. Для начинки измельчите сыр вилкой, тщательно перемешайте со шпинатом, добавьте соли и перца.
Шаг 3. Раскатайте слоеное тесто и распределите начинку тонким слоем. Сверните все в рулет и порежьте ножом на небольшие пластинки.
Шаг 4. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой, разложите булочки на небольшом расстоянии друг от друга, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 20 минут.
Овощные палочки с сырным соусом
Вкусные овощные палочки с сырным соусом / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 50 граммов сыра с плесенью;
- 3 – 4 столовые ложки сметаны;
- 2 столовые ложки майонеза;
- свежие овощи: морковь, огурец, болгарский перец, стебли сельдерея.
Способ приготовления:
Шаг 1. Тщательно промойте овощи, очистите их и нарежьте полосками.
Шаг 2. Разомните вилкой сыр с плесенью, добавьте майонез, сметану и тщательно перемешайте. Вкусная закуска готова, подавайте овощные палочки вместе с соусом.Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.
Сэндвичи с яйцом и индейкой
Этот сэндвич вам точно понравится / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 500 граммов филе индейки;
- 4 сваренных вкрутую яйца;
- 3 – 4 огурцы;
- 200 граммов сыра;
- тостовый хлеб;
- 2 зубчика чеснока;
- майонез;
- растительное масло и специи.
Способ приготовления:
Шаг 1. Приготовьте индейку: смешайте в емкости соль, перец, сушеные травы, чеснок и несколько столовых ложек масла. Смажьте заправкой филе индейки, заверните в фольгу и запекайте 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
Шаг 2. Порежьте индейку, яйца, сыр и огурцы тонкими пластинками.
Шаг 3. Сместите кусок тостового хлеба майонезом и положите все ингредиенты. Сверху накройте вторым ломтем и поджарьте бутерброд на сковороде без масла, чтобы хлеб подрумянился, а сыр подтаял.
Бабагануш
Вкусное блюдо из баклажанов / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 2 баклажана;
- 1 – 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 чайная ложка кунжутной пасты;
- петрушка.
Способ приготовления:
Шаг 1. Промойте в воде баклажаны и сделайте несколько надрезов ножом. Оставьте овощи в духовке, разогретой до 180 градусов, на 30 минут. После выпекания баклажанам необходимо дать остыть и почистить их.
Шаг 2. Положите мякоть овощей в блендер, добавьте чеснок, масло, кунжутную пасту и петрушку. Приправьте солью, перцем, и измельчите. Подавайте на стол с поджаренным черным хлебом.
Лаваш с крабовым салатом
Привычный салат можно свернуть в лаваш и угостить родных / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 1 пачка крабовых палочек;
- 2 сваренных вкрутую яйца;
- 2 огурца;
- майонез;
- 1 лист тонкого лаваша.
Способ приготовления:
Шаг 1. Измельчите яйца, крабовые палочки, огурцы и заправьте все майонезом.
Шаг 2. Разрежьте большой лист лаваша на квадраты и выложите смесь сверху. Сверните тесто в рулетики и мини шаурма готова.