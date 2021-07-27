4 привычки на каждый день, которые помогут держать дом в чистоте
Источник:24 канал
Дома всегда беспорядок и вы не знаете, что и когда убирать? Идеи 24 делят полезными советами, которые вам помогут.
Чтобы держать свой дом в чистоте, не обязательно ежедневно проводить уборку. Просто нужно иметь эти полезные привычки.
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Как держать дом всегда в чистоте
Сразу складывайте и гладьте постиранное белье
Складывайте и гладьте чистую одежду / Фото Homeschoolcompass
Чистое разбросанное белье вызывает ненужную суету и беспорядок в доме. Как только вещи подсохли, сразу снимите их и сложите. Если у вас есть свободная минутка, поутюжьте белье. Ведь быстрее погладить вещи после одной стирки, чем после нескольких.Забудь о делах, собери друзей и наполни рюмки любимой Zubrowka. Хорошее настроение вам гарантировано.
Убирайте обувь
Не оставляйте обувь в коридоре на полу / Фото Stylbest
Обыденную обувь лучше спрятать в шкаф, а не оставлять в коридоре. Конечно проще прийти домой и бросить пару босоножек на полу. Но если вы научите своих родных складывать обувь в шкаф, ваша квартира всегда будет выглядеть чистой, будет меньше пыли и грязи.
Вовремя мойте посуду
Держите умывальник всегда пустым / Фото Thingsoninternettoday
Научитесь держать умывальник пустым, так ваша кухня будет казаться чистой. Не стоит накапливать посуду, куда проще помыть одну тарелку.
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Протирайте поверхности
Сразу протирайте загрязненные поверхности / Фото Pinterest
Если на поверхностях появилась пыль или грязь, не медлите с уборкой. Лучше сразу ее убрать. Так помещения всегда будет выглядеть аккуратным. Также не забывайте менять скатерть на столе, как только на ней появились видимые загрязнения.