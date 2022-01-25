3 безопасные способы разморозить фарш: от медленного до самого быстрого

Современные хозяйки в морозильнике держат чуть ли не месячные запасы продуктов, в том числе и мяса. Сегодня же речь пойдет о том, как правильно их размораживать, в частности фарш.

В первую очередь вспомним, что хранение в морозильной камере – довольно коварная штука, ведь не всегда вовремя удается вспомнить о том, что мясо нужно достать заранее, чтобы оно успело оттаять. И вот от этого фактора зависит технология размораживания фарша, которая тоже влияет на его вкус.

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Размораживание в холодильнике

Когда у вас достаточно времени до начала приготовления блюда

Переложите пакет с фаршем в миску и отправьте на нижнюю полку холодильника на 16 – 24 часов. Если вам не понадобится весь фарш, остатки можно положить в морозилку.



Важно правильно разморозить фарш / Фото pixabay

В холодной воде

Если у вас нет времени

Убедитесь, что фарш герметично закрыт и поставьте пакет в раковину или в большую миску. Залейте холодной водой, а сверху поставьте что-нибудь тяжелое. Это обеспечит необходимую температуру и равномерность размораживания. Подождите 20 – 30 минут. Если есть кристаллы льда, то дайте еще немного времени.

В микроволновке

Самый быстрый способ

Переложите фарш из упаковки в миску, которую можно разогревать в микроволновке. Выберите режим размораживания и включите микроволновку на 2 – 3 минуты. При необходимости увеличивайте или уменьшайте время на таймере микроволновки.

, что такой фарш нужно сразу готовить. Повторному хранению мясо уже не подлежит.