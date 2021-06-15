15 крутых дизайнерских фишек: создать такое мог только настоящий гений

Как говорится, о городе судят по его улицам, а отношение производителей к потребителю выдает в том числе дизайн повседневных вещей. И как же приятно, когда парадоскальное мышление художников-конструкторов порождает не бесполезную псевдоэстетику, а удобную, функциональную красоту.

Предлагаем полюбоваться именно такими творениями дизайнеров, инженеров и архитекторов.

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Площадь с рисунком, похожим на ковер. На этой улице чувствуешь себя как дома.



Улочка с ковром / Фото Boredpanda

Для студентов колледжа создали бутылочку для воды, на которой есть отметки с университетской инфраструктурой. Здесь и общежития, и библиотеки, и лекционные аудитории, а также места, где можно набрать воду.



Информативная бутылочка для воды / Фото Boredpanda

Два в одном: магазин коньков и мясная лавка. Соседи решили объединить в одну тематику стейки и скейты, и создали креативный знак.



Интересная вывеска два в одном / Фото Boredpanda

Обычные столбцы рядом со школой превратились в тематический предмет, который есть у каждого ученика в пенале. Такие яркие карандаши стали украшением Дублина.



Оригинальные столбцы у школы / Фото Boredpanda

Ключ от дома в форме меча – это креативно. Он служит хорошим украшением в связке.



Ключ в форме меча / Фото Boredpanda

Эта тематическая лавка будто призывает взять книгу в руки и отдохнуть.



Лавка, сидя на которой хочется читать / Фото Boredpanda

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Еще одна такая книжная идея нашла свое место в Александрийской библиотеке.



Лавка в форме книги / Фото Boredpanda

Владельцы пиццерии придумали креативный способ, как уберечь одежду посетителей от возможных пятен. Они создали картонную "костюм-коробку", которая поможет, после вкусного перекуса, остаться с чистой одеждой.



Интересный способ, как не испачкать одежду во время перекуса / Фото Boredpanda

Часы, где обращаются цифры, а не стрелки. Фраза "по часовой стрелке" теряет свой смысл с этим изобретением.



Часы, в которых вращаются цифры / Фото Boredpanda

В таком парке часто хочется есть. Неподалеку Сиэтла есть скейтпарк в форме бекона и яйца.



Скейтпарк в форме яичницы / Фото Boredpanda

Уличный фонарь в виде кисточки.



Яркая кисточка-фонарь / Фото Boredpanda

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У такого дома трудно потеряться. В Чикаго есть многоэтажка, на которой нарисована карта района.



Дом с картой / Фото Boredpanda

Эта лавка будто вырвана из земли. Она креативно призывает прохожих отдохнуть.



Креативная лавка с асфальтной плитки / Фото Boredpanda

Производители этого плаща создали его для тех, кто не любит носить зонт. Тренч покрывается цветочным узором во время дождя.



Плащ, на котором появляется принт во время дождя / Фото Boredpanda